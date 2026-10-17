Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra khám sức khỏe toàn dân tại xã Quảng Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (áo trắng, đứng giữa) kiểm tra thực tế công tác khám sức khỏe toàn dân tại xã Quảng Sơn

Đến kiểm tra thực tế tại điểm khám, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận sự chủ động của địa phương trong bố trí điểm khám, huy động lực lượng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Đồng chí, đề nghị địa phương tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế khu vực Đắk Glong phối hợp với địa phương xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp; bố trí nhân lực theo từng kíp, tổ chức khám thêm vào ban đêm, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị và các điều kiện chuyên môn cần thiết, đáp ứng yêu cầu về chất lượng khám.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (áo trắng, đứng giữa) đề nghị cơ sở y tế tăng lịch khám vào ban đêm để tạo điều kiện cho người dân cũng như đẩy nhanh tiến độ đề ra

Bên cạnh đó, địa phương cần tổ chức phân luồng, sắp xếp lịch khám theo từng khung giờ, giúp người dân thuận tiện khi đến khám và không phải chờ đợi lâu.

Đông đảo người dân xã Quảng Sơn tham gia khám sức khỏe

Thực hiện chủ trương tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân, xã Quảng Sơn đã chủ động ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thường xuyên theo dõi tiến độ và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn phát sinh.

Đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng hỗ trợ đã nỗ lực tổ chức khám, hướng dẫn người dân và cập nhật thông tin sức khỏe. Các thôn, bon đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Tính đến ngày 15/10, xã Quảng Sơn đã khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí 10.140 người.

Tuy nhiên, do địa bàn xã rộng, dân cư phân bố không đồng đều, một số khu vực đi lại khó khăn; việc tập trung người dân đến địa điểm khám còn hạn chế.

Các lực lượng xã Quảng Sơn hỗ trợ công tác khám sức khỏe