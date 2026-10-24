Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn kiểm tra khám sức khỏe toàn dân phía Đông Lâm Đồng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi người dân đến khám sức khỏe tại phường Phú Thủy

Theo báo cáo của UBND phường Phú Thủy, tính đến 23/10/2026, tổng các đối tượng được khám là 25.340/48.577 người, đạt 52,16%. Từ ngày 8/10 - 21/10/2026, 12 tổ dân phố trên địa bàn có 1.533 người khám. Trung bình mỗi ngày khám 158 người/ngày, chưa đạt công suất 300 người/ngày so với dự kiến.

Theo lãnh đạo phường Phú Thủy, được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị phường, nên các khâu chuẩn bị từ chuyên môn y tế đến các điểm khám rất chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám.

Người dân đang khám sức khỏe tại phường Phú Thủy

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, nỗ lực với mục tiêu thực hiện hoàn thành “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân”.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ; chưa chủ động tham gia hoặc chưa sắp xếp được thời gian do công việc, sinh kế; còn e ngại, sợ phát hiện bệnh… Điều đó dẫn đến việc triển khai khám sức khỏe toàn dân gặp khó khăn.

Người dân đến khám sức khỏe tại phường Phú Thủy

Cơ sở khám chưa bố trí được đoàn khám tận nhà đối với một số đối tượng thuộc diện người khuyết tật bị bệnh nan y, khuyết tật vận động, nằm một chỗ.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn (áo khoác) đang khảo sát điểm khám sức khỏe tại phường Phú Thủy

Tại phường Tiến Thành, từ ngày phát động chiến dịch đến nay, địa phương đã tổ chức 15 buổi khám sức khỏe (trong đó có 3 buổi lưu động). Kết quả có 7.559/ 21.105 người đã khám, đạt 35,8%.

Người dân đến khám sức khỏe tại phường Tiến Thành

Hiện nay, địa phương đang gặp khó khăn trong việc xác định danh sách hộ nghèo, người khuyết tật và các nhóm ưu tiên khác, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để không tính trùng đối với trường hợp một người thuộc nhiều nhóm đối tượng.

Ngoài ra, sau sắp xếp các tổ dân phố, biến động nhân khẩu và việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu dân cư, dữ liệu y tế chưa kịp thời; công tác tổng hợp số liệu theo nhóm đối tượng còn gặp khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra chiến dịch khám sức khỏe toàn dân tại phường Tiến Thành

Đặc biệt, nguồn nhân lực y tế cơ sở còn hạn chế, trong khi Trạm Y tế phường vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ khám, chữa bệnh thường xuyên, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh. Mặc dù phường tập trung vận động người dân bằng nhiều hình thức nhưng kết quả người dân ra khám còn thấp.

Gian hàng quay có thưởng tại phường Tiến Thành, nhằm khuyến khích người dân đến khám sức khỏe

Đến kiểm tra thực tế tại các điểm khám của 2 phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong bố trí điểm khám, huy động lực lượng các hội, đoàn thể hỗ trợ, vận động người dân tham gia. Qua đó, đồng chí Đinh Văn Tuấn đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong bố trí điểm khám

Đối với những hộ dân ở xa trung tâm, cần vận động, tuyên truyền kịp thời và bố trí điểm khám, sắp xếp lịch khám theo từng khung giờ phù hợp, giúp người dân thuận tiện khi đến khám, không phải chờ đợi lâu.

Chương trình này có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe toàn dân. Qua đó, mong muốn mỗi người dân chủ động kiểm soát sức khỏe và có thời gian điều trị kịp thời. Ngoài ra, qua chiến dịch này, hồ sơ khám sức khỏe của người dân sẽ được điện tử hóa, lưu giữ khoa học và giúp người dân tiết kiệm thời gian trong thủ tục hành chính khi khám bệnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn

Để đạt mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ, đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, để người dân hiểu ý nghĩa của việc kiểm tra sức khỏe và chủ động tham gia.

Bên cạnh đó, các địa phương cần xây dựng phương án tổ chức khám phù hợp; bố trí nhân lực theo từng kíp, tổ chức khám thêm vào ban đêm; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, các điều kiện chuyên môn cần thiết, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và từng bước được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ điện tử.