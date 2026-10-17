Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khảo sát hệ thống hang động núi lửa Krông Nô

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ( thứ 2 từ phải qua) khảo sát hang C2

Theo đó, đoàn đã đi khảo sát tại Trung tâm Thông tin Krông Nô và hang C2, thác Dray Sáp.

Hang C2 nằm tại thôn Đức Lập, xã Nam Đà, thuộc khu vực hệ thống hang động núi lửa Krông Nô có nhiều tiềm năng để xây dựng, phát triển thành một chuỗi điểm du lịch trong vùng Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - tỉnh Lâm Đồng.

Hang C2 đang được trình cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng Di tích cấp quốc gia

Hang C2 cũng là 1 trong 10 hang động có dấu tích khảo cổ tiền sử trong hệ thống hang động núi lửa Krông Nô. Với những giá trị nổi bật, hang C2 đang được lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

Qua khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị xã Nam Đà phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với danh lam thắng cảnh hang C2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn khảo sát thác Đray Sáp

Đối với Trung tâm Thông tin Krông Nô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã Nam Đà phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, điều kiện cần thiết để bàn giao tài sản, tổ chức quản lý, vận hành và khai thác hiệu quả công trình, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần quảng bá và bảo tồn các giá trị di sản địa chất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn (chính giữa) khảo sát tại Trung tâm Thông tin Krông Nô (xã Nam Đà)

Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn địa phương về chuyên môn trong quá trình chuyển giao quản lý, vận hành các điểm được đầu tư cơ sở vật chất thuộc vùng Công viên Địa chất Đắk Nông cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho kỳ tái thẩm định Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đề nghị xã Nam Đà phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông quản lý, vận hành hiệu quả Trung tâm Thông tin Krông Nô

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đã đến thăm và trao tặng 10 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn tại xã Nam Đà.

Trung tâm Bảo Trợ xã hội Nhà May Mắn, xã Nam Đà hiện đang nuôi dạy 204 học sinh, chủ yếu là học sinh khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn thăm, động viên học sinh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nhà May Mắn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn thăm, tặng quà tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn