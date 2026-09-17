Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra tình hình ngập lụt, chia cắt tại thôn Vĩnh Hưng 3, xã Vĩnh Lộc.

Tại xã Vĩnh Lộc, đoàn công tác kiểm tra tình hình ngập lụt, chia cắt tại thôn Vĩnh Hưng 3. Hiện thôn có 159 hộ với gần 500 nhân khẩu bị cô lập từ chiều 16/9. Một số khu vực ngập sâu khoảng 1,6m.

Xã đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu, di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại xã Định Hòa.

Tại xã Định Hòa, đoàn kiểm tra Trạm bơm tiêu Nội Hà. Đây là công trình có nhiệm vụ tiêu úng cho lưu vực các xã Định Tân, Yên Định và Định Hòa, đồng thời là một trong những vị trí xung yếu trên tuyến đê sông Cầu Chày.

Công trình có 3 cửa, xây dựng đã lâu, hiện hư hỏng, xuống cấp. Địa phương đã xây dựng phương án bảo vệ, chuẩn bị vật tư, phương tiện tập kết gần khu vực cống và bố trí lực lượng túc trực, sẵn sàng ứng cứu, bảo đảm an toàn tuyến đê.

Đoàn công tác kiểm tra Trạm tiêu Nội Hà, xã Định Hòa.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng đang làm nhiệm vụ; ghi nhận tinh thần chủ động của địa phương trong ứng phó với mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng quà, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại thôn Vĩnh Hưng 3.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương duy trì trực chỉ huy 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu các sự cố về đê điều, thủy lợi; đồng thời chủ động lực lượng, phương tiện hỗ trợ Nhân dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Các địa phương phối hợp với đơn vị khai thác công trình thủy lợi khơi thông các điểm ách tắc, vận hành hiệu quả các trạm bơm, cống tiêu, tiêu thoát nước bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Tại các khu dân cư bị ngập, cần cắm biển cảnh báo, không để người và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu.

Sở Y tế sẵn sàng hỗ trợ địa phương bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau khi nước rút.