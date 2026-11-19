Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành.

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, Ngày hội diễn ra từ ngày 22 đến 24/11 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Sự kiện có sự tham gia của đồng bào 7 dân tộc gồm: Kinh, Mường, Thái, Dao, Thổ, Mông và Khơ Mú đến từ 166 xã, phường trong tỉnh, hứa hẹn tạo nên không gian văn hóa đa sắc.

Điểm nhấn của Ngày hội là chương trình khai mạc vào 20 giờ ngày 22/11, với sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật ở Trung ương cùng hơn 500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng và thành viên các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã rà soát tiến độ dàn dựng sân khấu, xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc; bố trí các không gian trải nghiệm, trình diễn, trưng bày văn hóa truyền thống và tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

Sân khấu chính đang được tích cực lắp ráp.

Đoàn cũng kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, y tế, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và nguồn điện phục vụ Ngày hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị.

Đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị tiếp tục rà soát từng phần việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng chương trình. Trong đó, chú trọng phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn; đồng thời nâng cao chất lượng nghệ thuật, thể hiện rõ nét đặc trưng văn hóa của từng dân tộc tham gia.

Đồng chí nhấn mạnh, Ngày hội là dịp tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Vì vậy, công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, thiết thực, tạo ấn tượng tốt đẹp với Nhân dân và du khách.

Khuôn viên Quảng trường Lam Sơn - nơi diễn ra sự kiện đang được tích cực chỉnh trang.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động: Không gian trải nghiệm và trình diễn văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa; không gian trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng lịch trình diễn các loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và những loại hình văn hóa tiêu biểu, mang tính đại diện của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, các đoàn nghệ nhân đang tích cực tập luyện để tham gia biểu diễn tại Ngày hội. Chương trình khai mạc Ngày hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình (TTV) và các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa vào 20 giờ ngày 22/11.