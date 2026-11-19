Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan trong triển khai công tác chuẩn bị.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc, nhất là trang trí sân khấu, khánh tiết, cơ sở vật chất và các điều kiện đón tiếp đại biểu, phục vụ Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Đối với các hạng mục đang thi công tại khu di tích, đồng chí yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công tập trung nhân lực, khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại trong sáng 20/11 để tổ chức nghiệm thu vào chiều cùng ngày.

Sau nghiệm thu, UBND xã Ba Đình có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và bảo vệ di tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại Khu di tích lịch sử Ba Đình.

Cùng với đó, địa phương và các đơn vị liên quan cần xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan khu vực tổ chức; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chỉ đạo các đơn vị, địa phương gấp rút hoàn thành các phần việc còn lại cho Lễ kỷ niệm.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo tiến độ các phần việc sẽ diễn ra tại Lễ kỷ niệm.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh vào 8 giờ ngày 26/11/2026 tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình; chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Thanh Hóa (TTV) và các nền tảng của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, từ ngày 25 đến 27/11 sẽ diễn ra các hoạt động: Lễ cầu siêu các nghĩa quân Ba Đình; lễ dâng hương tưởng niệm Đinh Công Tráng, các nghĩa quân và anh hùng, liệt sĩ; triển lãm chuyên đề về Khởi nghĩa Ba Đình cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa, giá trị lịch sử của cuộc khởi nghĩa; tri ân công lao, sự hy sinh của các bậc tiền nhân, nghĩa quân Ba Đình; qua đó bồi đắp truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ. Đồng thời, góp phần quảng bá, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình gắn với phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương.