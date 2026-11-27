Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng làm việc với các sở, ngành, địa phương về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Núi Am Các và Địa điểm chùa Am Các,

Địa điểm chùa Am Các được Chủ tịch UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh tại năm 2013. Trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khoa học, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 xếp hạng di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh Núi Am Các và Địa điểm chùa Am Các (thay thế Quyết định số 4796/QĐ-UBND).

Quần thể di tích phân bố theo sườn núi, gồm các điểm: chùa Trình, chùa Hạ, chùa Trung, tứ Phủ, chùa Thượng và tháp chuông; cùng các dấu tích cổng chùa, đường lên chùa, mõ đá, giếng cổ, nền móng cũ và tảng đá khắc hình tượng Phật.

Kết quả khai quật khảo cổ học năm 2018 tại khu vực chùa Hạ đã phát hiện dấu tích nền móng kiến trúc thời Trần (thế kỷ XIII - XIV), thời Lê Trung hưng (thế kỷ XVII - XVIII) cùng nhiều di vật các thời kỳ. Năm 2023, di tích tiếp tục được khai quật mở rộng tại khu vực chùa Hạ. Khu vực có cảnh quan rừng tự nhiên, hồ nước, trong đó hồ Hao Hao nằm ngay dưới chân núi, thuận lợi để hình thành sản phẩm du lịch tâm linh gắn với sinh thái.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thống nhất chủ trương nghiên cứu điều chỉnh khoanh định các khu vực bảo vệ di tích. Đồng thời nhấn mạnh, việc điều chỉnh phải tuân thủ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng các yếu tố gốc cấu thành di tích, không làm suy giảm giá trị và tính toàn vẹn của di tích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND phường Hải Lĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ khoa học, khảo sát thực địa, xây dựng phương án điều chỉnh cụ thể, xác định rõ ranh giới, diện tích, tọa độ các khu vực bảo vệ; đánh giá tác động đến công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích và sự phù hợp với các quy hoạch liên quan.

UBND phường Hải Lĩnh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với di tích; phối hợp với cơ quan chức năng bảo vệ rừng, cảnh quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép, khai thác tài nguyên trái phép trong khu vực; giữ gìn vệ sinh môi trường tại di tích.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc địa phương trong quá trình lập hồ sơ; tổ chức thẩm định, tổng hợp kết quả và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu và chịu trách nhiệm về nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc điều chỉnh khoanh định các khu vực bảo vệ di tích chỉ được xem xét, quyết định khi hồ sơ khoa học đầy đủ, hợp lệ và được thẩm định theo đúng quy định.