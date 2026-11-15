Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Sơn Phú, xã Tượng Lĩnh

Các đại biểu và Nhân dân thực hiện nghi thức chào cờ tại ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm tình đoàn kết, các đại biểu và Nhân dân thôn Sơn Phú đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Sơn Phú hiện có 429 hộ với 1.815 nhân khẩu. Phát huy tinh thần đoàn kết, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Năm 2026, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 77 triệu đồng/năm; toàn thôn chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội và 10 hộ cận nghèo.

Đông đảo Nhân dân thôn Sơn Phú dự ngày hội.

Phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn được Nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong năm, 100% hộ dân tham gia đóng góp xây dựng 120m đường bê tông và sân bóng chuyền; 100% tuyến đường trong thôn được nhựa hóa; 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của thôn Sơn Phú, đồng thời mong muốn cán bộ và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất; khai thác hiệu quả lợi thế về giao thông, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đồng chí đề nghị, thôn Sơn Phú tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; duy trì các mô hình tự quản, giữ gìn môi trường sống và xây dựng nếp sống văn minh. Quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo các đối tượng yếu thế, phấn đấu giảm số hộ nghèo, hộ cận nghèo, để thành quả phát triển của địa phương ngày càng thiết thực với đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng cán bộ, Nhân dân thôn Sơn Phú bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình hộ cận nghèo thôn Sơn Phú.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã tặng quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Sơn Phú; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tham quan gian hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương.

Tại ngày hội, các tập thể và hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã được lãnh đạo xã Tượng Lĩnh biểu dương, khen thưởng.