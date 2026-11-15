Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại Khu dân cư Son Bá Mười

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm, các đại biểu và bà con Nhân dân cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; ôn lại truyền thống 96 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam; chia sẻ niềm vui trước những đổi thay của quê hương và biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thôn Son Bá Mười được sáp nhập từ các thôn Son, thôn Bá và thôn Mười, có 190 hộ dân, 813 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, sống dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, bà con trong thôn đã cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đông đảo đồng bào các dân tộc thôn Son Bá Mười dự ngày hội.

Năm 2026, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 45 triệu đồng/người/năm. Hiện trong thôn đã có 78 hộ thoát nghèo, đạt hơn 41%, và 162/190 hộ dân đạt gia đình văn hóa, chiếm 85,26%. Các phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng, ngõ xóm được người dân tích cực hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng thăm gian hàng trưng bày những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của địa phương.

Đáng quý hơn, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những việc làm nghĩa tình trong cuộc sống hằng ngày; công tác y tế, giáo dục, dân số được quan tâm. Trong năm, thôn đã thăm hỏi, hỗ trợ 9 lượt gia đình chính sách, hộ khó khăn, góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân thôn Son Bá Mười đã đạt được.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết không chỉ thể hiện trong ngày hội, mà còn từ sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; từ những việc làm chung để xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng cán bộ và Nhân dân thôn Son Bá Mười bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí mong cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy dân chủ, gắn kết bà con 3 thôn cũ thành một cộng đồng thống nhất; quan tâm hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững. Chú trọng phát triển du lịch cộng đồng nhưng vẫn phải giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân để mỗi người dân đều cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của chính quyền.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã tặng quà cho thôn Son Bá Mười; trao hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Đại đoàn kết và tặng 11 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã Cổ Lũng trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, tặng quà các hộ khó khăn và biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu.