Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Điểm số không phải là mục tiêu duy nhất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn nêu 5 giải pháp trọng tâm. (Ảnh: Thành Tâm)

Không để học sinh rời trường vì hoàn cảnh

Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn, đề nghị ngành Giáo dục chuyển mạnh từ đổi mới phương thức sang tạo ra kết quả cụ thể.

Theo ông Văn, năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh tỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục.

Đến nay, tỉnh đã giảm số cơ sở giáo dục công lập từ 1.267 xuống còn 625, tương ứng 50,7%. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này cần được đánh giá bằng việc bảo đảm quyền học tập của học sinh, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên và phụ huynh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch; tình trạng học sinh bỏ học vẫn xảy ra, nhất là tại địa bàn khó khăn. Thừa, thiếu giáo viên cục bộ chưa được giải quyết triệt để; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số nơi còn thiếu.

Từ thực tiễn đó, nhiệm vụ đầu tiên ông Văn đặt ra là nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, đồng thời phát huy giáo dục mũi nhọn.

“Không chạy theo thành tích; không để điểm số trở thành mục tiêu duy nhất; phải đánh giá đúng năng lực, phẩm chất và sự tiến bộ của người học”, ông Nguyễn Thiên Văn nhấn mạnh.

Ông đặc biệt yêu cầu không để học sinh phải rời trường vì hoàn cảnh hoặc những bất cập trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường, lớp.

Định hướng này cũng được Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Thanh Xuân cụ thể hóa trong nhiệm vụ năm học mới: chấm dứt nâng điểm, làm đẹp học bạ; tổ chức dạy học và đánh giá đúng mức độ tiến bộ của người học.

Năm học 2025–2026, Đắk Lắk đạt 114 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố. Việc duy trì thành tích mũi nhọn được đặt cùng yêu cầu nâng chất lượng giáo dục đại trà, tăng cơ hội học tập cho học sinh vùng khó khăn.

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk. (Ảnh: Thành Tâm)

Dạy học 2 buổi/ngày không làm tăng áp lực

Để bảo đảm chất lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có. Việc bố trí giáo viên phải căn cứ nhu cầu thực tế, vị trí việc làm, môn học và đặc điểm từng địa bàn, hạn chế tình trạng nơi thừa vẫn thừa, nơi thiếu vẫn thiếu.

Đối với dạy học 2 buổi/ngày, ông yêu cầu tổ chức thực chất, phù hợp điều kiện từng trường, không biến buổi học thứ hai thành việc tăng thêm áp lực cho học sinh.

Yêu cầu bảo đảm điều kiện dạy học được đặt ra khi nhu cầu đầu tư trường lớp của tỉnh còn lớn.

Thực tế thống kê từ Sở GD&ĐT cũng chỉ rõ, tính từ mầm non đến THPT, toàn tỉnh đang thiếu khoảng 1.260 phòng học.

Tình trạng thiếu tập trung ở mầm non và THCS. Phòng dư tại địa bàn này không thể bù cho nơi khác, nên nhu cầu bổ sung phải được xác định đến từng trường, từng điểm trường.

Một số cơ sở còn thiếu phòng học bộ môn, thư viện, nhà vệ sinh, nước sạch và công trình phục vụ bán trú, nội trú. Ngành ưu tiên bổ sung phòng học tại nơi thực sự thiếu, thay thế phòng tạm, sửa chữa công trình có nguy cơ mất an toàn.

Do đó ông Văn yêu cầu ưu tiên giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và vùng khó khăn.

"Các trường nội trú liên cấp phải trở thành mô hình giáo dục chất lượng, kết hợp dạy chữ, dạy người, rèn kỹ năng sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và giáo dục ý thức bảo vệ biên giới quốc gia. Mục tiêu là tạo điều kiện để học sinh được học tập có chất lượng, phát triển toàn diện và vươn lên bằng tri thức", ông Văn nói.

Giảm hồ sơ để dành thời gian cho chuyên môn

Về chuyển đổi số, ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu chuyển từ quản lý bằng hồ sơ, báo cáo sang quản trị bằng dữ liệu và kết quả; ra quyết định dựa trên thông tin, số liệu và bằng chứng. Ứng dụng AI phải thiết thực, an toàn, hiệu quả.

“Tôi đề nghị ngành tiếp tục giảm hội họp, giảm hồ sơ, giảm báo cáo trung gian và các hoạt động hình thức, dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn, cho giáo viên và học sinh”, ông Văn nêu rõ.

Thực tế cũng cho thấy, tính đến ngày 30/9, tỉnh đã tạo lập học bạ số cho 543.426 học sinh, học viên, đạt 93,09% trong phạm vi thống kê. Tuy nhiên, dữ liệu và hạ tầng số giữa các địa bàn chưa đồng đều, cần tiếp tục chuẩn hóa, kết nối để giảm báo cáo thủ công và hỗ trợ dự báo nhu cầu giáo viên, phòng học, thiết bị.

Nhiệm vụ thứ năm được Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là xây dựng đội ngũ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Cán bộ quản lý phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giáo viên tiếp tục đổi mới, tự học và quan tâm nhiều hơn đến học sinh còn khó khăn.

Ông yêu cầu sau hội nghị, từng nhiệm vụ phải chuyển thành công việc cụ thể, rõ người thực hiện, thời gian, trách nhiệm, sản phẩm và có kết quả kiểm chứng được.

Hiệu quả công việc và sự tiến bộ của học sinh phải là thước đo quan trọng nhất.