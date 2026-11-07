Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm tại 3 xã

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra thực địa Dự án đường giao thông từ đường tỉnh 527B đi đường tỉnh 527 huyện Nga Sơn (cũ).

Tổ công tác đã kiểm tra 5 dự án, gồm: Tuyến đường giao thông nối đường tỉnh 526 với đường 526B (ĐH.08 Đồng Lộc, Thuần Lộc) tại xã Đông Thành; Đường giao thông từ đường tỉnh 527B đi đường tỉnh 527 huyện Nga Sơn (cũ); Trường Tiểu học và THCS Nga Vịnh tại xã Ba Đình; Dự án xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn (đoạn từ K5+157 đến K9+121) và Trường Tiểu học Nga Điền 2 tại xã Nga An.

Theo báo cáo, năm 2026 các xã Đông Thành, Nga An, Ba Đình được giao tổng kế hoạch vốn 204,531 tỷ đồng, trong đó 5 dự án được kiểm tra có kế hoạch vốn 91,075 tỷ đồng. Đến ngày 31/10/2026, tổng giá trị giải ngân của 3 xã đạt 74,244 tỷ đồng, bằng 36,30% kế hoạch. Trong đó, xã Ba Đình đạt 42,21%, xã Nga An đạt 38,95%, xã Đông Thành đạt 32,33%. Riêng 5 dự án được kiểm tra mới giải ngân 27,52% kế hoạch.

Tổ công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn.

Cụ thể, tại xã Đông Thành, dự án tuyến đường giao thông nối đường tỉnh 526 với đường 526B mới đạt khoảng 17% khối lượng hợp đồng, còn 15 hộ chưa thống nhất phương án bồi thường.

Tại xã Nga An, dự án Xử lý sự cố sạt lở đê tả sông Càn mới giải ngân 12,5%, thời hạn hoàn thành là ngày 20/12. Dự án Trường Tiểu học Nga Điền 2 khối lượng mới đạt khoảng 31%, trong khi thời hạn là ngày 12/12.

Tại xã Ba Đình, dự án đường giao thông từ đường tỉnh 527B đi đường tỉnh 527 đạt khoảng 65% khối lượng thi công nhưng còn vướng nút giao tại Km6+850 và 345m mặt bằng. Dự án Trường Tiểu học và THCS Nga Vịnh mới khởi công từ giữa tháng 10/2026, mới đạt khoảng 10% khối lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các thành viên tổ công tác kiểm tra dự án tại xã Đông Thành.

Ngoài 5 công trình, nguồn tiền sử dụng đất của 3 xã đã thu được hơn 61 tỷ đồng nhưng mới giải ngân gần 35 tỷ đồng. 14 dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia với 7,8 tỷ đồng đến nay chưa giải ngân.

Tiến độ giải ngân của cả 3 xã đều thấp hơn nhiều so với mốc 80% yêu cầu đến ngày 31/10/2026. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; năng lực tài chính, nhân lực và thiết bị của một số nhà thầu còn hạn chế; thời tiết bất lợi, quá trình chuyển giao dự án sau sắp xếp tổ chức bộ máy còn phát sinh khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt kế hoạch, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán chưa theo kịp khối lượng thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường gặp gỡ, trò chuyện với các hộ dân xã Đông Thành bị ảnh hưởng bởi dự án Tuyến đường giao thông nối đường tỉnh 526 với đường 526B.

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, nhấn mạnh: Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần hoàn thành còn lớn, nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được tháo gỡ triệt để. Do đó, các địa phương, đơn vị phải quyết liệt hơn nữa trong tổ chức thực hiện, bám sát các mốc tiến độ được giao; khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thi công và giải ngân cam kết theo tuần đối với từng dự án, lấy số vốn và khối lượng đã cam kết làm căn cứ kiểm đếm kết quả hằng tuần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường làm việc với các xã: Đông Thành, Ba Đình và Nga An về tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu chủ tịch UBND các xã phải trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra hiện trường từng công trình, nắm chắc khối lượng thi công, khối lượng đã nghiệm thu và số vốn tạm ứng chưa thu hồi để xây dựng kế hoạch giải ngân sát với thực tế.

Đối với các dự án đi qua địa bàn nhiều xã, địa phương nơi có đất phải chịu trách nhiệm giải phóng, bàn giao mặt bằng theo tiến độ; xã làm chủ đầu tư chủ động phối hợp, kịp thời báo cáo Tổ công tác những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra năng lực, nhân lực, thiết bị của nhà thầu tại công trường; kiên quyết xử lý theo quy định đối với nhà thầu không bảo đảm cam kết trong hợp đồng. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm kịp thời hướng dẫn, giải quyết kiến nghị của địa phương.

Đồng chí lưu ý, giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với khối lượng thực tế tại công trường. Nguồn vốn chỉ thực sự chuyển hóa thành tăng trưởng khi được đưa vào các công trình, dự án, tạo ra sản phẩm và giá trị cụ thể, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.