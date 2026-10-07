Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra sản xuất vụ Đông tại xã Tây Đô.

Tại các xã Tây Đô, Vĩnh Lộc, Yên Trường, Định Tân và Thiệu Hóa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã kiểm tra thực tế tình hình gieo trồng vụ Đông, nắm bắt tiến độ sản xuất và những khó khăn của người dân.

Theo kế hoạch, vụ Đông năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 42.000 ha, trong đó có 14.000 ha ngô, 1.200 ha khoai lang, 1.000 ha lạc và 25.800 ha rau đậu các loại, cây trồng khác.

Đến ngày 6/10, toàn tỉnh đã gieo trồng được gần 16.850 ha, đạt hơn 40% kế hoạch. Trong đó, diện tích ngô đạt hơn 6.180 ha, bằng 44,2% kế hoạch; rau đậu các loại và cây trồng khác trên 10.659 ha.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đẩy nhanh gieo trồng, bảo đảm khung thời vụ và diện tích theo kế hoạch.

Bà con nông dân xã Yên Trường chăm sóc ớt vụ Đông 2026-2027.

Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ sản xuất tại một số địa phương khá tích cực. Xã Yên Trường đã gieo trồng đạt hơn 67% kế hoạch, xã Định Tân đạt 75,7%, xã Vĩnh Lộc đạt 74,6%... Đặc biệt, xã Tây Đô gieo trồng đạt gần 96% kế hoạch, trong đó diện tích ngô đã vượt kế hoạch đề ra.

Kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương chú trọng xây dựng mã số vùng trồng cho diện tích ớt sản xuất tập trung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị các địa phương tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, tận dụng diện tích đất sau thu hoạch lúa để gieo trồng sớm, bảo đảm khung thời vụ.

Cùng với việc hoàn thành diện tích, cần lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp, ưu tiên những cây có thị trường tiêu thụ và hiệu quả kinh tế; sử dụng các giống ngắn ngày đối với nhóm cây ưa ấm, nhất là ngô, rau màu. Quan tâm vệ sinh đồng ruộng, đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất cho bà con nông dân. Mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các quy trình sản xuất tiên tiến.

Riêng với diện tích ớt, ngành nông nghiệp và các địa phương chú trọng xây dựng mã vùng trồng cho các vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong tiêu thụ, xuất khẩu.

Mô hình trồng dưa vàng của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, xã Thiệu Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ, rà soát diện tích bị ảnh hưởng do mưa lớn, ngập úng; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sinh vật gây hại để có giải pháp xử lý kịp thời.

Cán bộ kỹ thuật cần bám sát cơ sở, hướng dẫn nông dân chăm sóc, khôi phục những diện tích bị ảnh hưởng sau ngập úng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sản xuất vụ Đông 2026-2027.