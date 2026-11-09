Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra, chỉ đạo xử lý sự cố do mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra khu vực cầu Bái Sim.

Từ đêm 8/11 đến sáng 9/11, trên địa bàn xã Thanh Kỳ có mưa lớn làm ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân, đồng thời làm cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua xã Thanh Kỳ bị sạt gãy. Cụ thể, hai mố cầu đều bị sụt lún, trong đó một đầu cầu sạt gãy nên người và phương tiện không thể qua lại.

Hiện trường sạt gãy cầu Bái Sim.

Ngay sau đó, UBND xã Thanh Kỳ đã huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, ngăn phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Hiện tuyến đường qua cầu Bái Sim bị chia cắt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường chỉ đạo tại hiện trường sạt gãy cầu Bái Sim.

Sau khi kiểm tra hiện trường sạt gãy cầu Bái Sim trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu địa phương tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rào chắn hai đầu cầu, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân.

Đồng thời, giao các sở, ngành và địa phương khẩn trương có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh công bố tình huống khẩn cấp. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp, triển khai thi công cầu tạm để bảo đảm nhu cầu đi lại, lưu thông của người dân. Đồng thời tập trung tối đa nhân lực, vật lực, khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục sự cố.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra các điểm sạt lở tại kênh chính Nam sông Mực.

Kiểm tra tại kênh chính Nam sông Mực, đoạn qua địa bàn xã Thăng Bình, Yên Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường giao Công ty TNHH MTV Sông Chu nhanh chóng khắc phục sự cố sạt lở, đáp ứng yêu cầu sản xuất vụ đông và vụ xuân năm 2027.

Một điểm sạt lở tại kênh chính Nam sông Mực, đoạn qua xã Thăng Bình, Yên Thọ.

Về kinh phí, trước mắt công ty chủ động bố trí; trường hợp vượt quá khả năng, công ty có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ khắc phục kịp thời.

Kênh chính Nam sông Mực, đoạn qua xã Thăng Bình, Yên Thọ hiện có 7 điểm sạt lở.

Để chủ động ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các địa phương tập trung theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai sát diễn biến tình hình với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.