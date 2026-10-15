Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự sinh hoạt Chi bộ thôn Yên Thịnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thôn Yên Thịnh được thành lập theo Nghị quyết số 17 ngày 23/6/2026 của HĐND xã Ngọc Trạo, trên cơ sở sáp nhập 4 thôn Ngọc Tâm, Ngọc Thành, Yên Thịnh và Tân Thịnh.

Chi bộ thôn có 114 đảng viên tham gia sinh hoạt. Sau sáp nhập, chi bộ đã kịp thời kiện toàn tổ chức, ban hành nghị quyết nhiệm kỳ, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cho đảng viên.

Bí thư Chi bộ thôn Yên Thịnh báo cáo hoạt động của Chi bộ tại hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được duy trì nền nếp; các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Việc tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được thực hiện đầy đủ. Mối quan hệ giữa chi bộ, ban quản lý thôn, ban công tác mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đảng viên Chi bộ thôn Yên Thịnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đảng viên đã chỉ ra một số hạn chế như việc tham gia sinh hoạt của một số đảng viên chưa đầy đủ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất trên địa bàn còn hạn chế.

Chi bộ cũng đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động của chi bộ và Nhân dân thôn Yên Thịnh trong ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ sau sáp nhập.

Đồng chí nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng; sau khi đạt chuẩn, địa phương cần tiếp tục giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là hạ tầng, môi trường và đời sống người dân. Để thực hiện mục tiêu này, chi bộ cần nâng cao chất lượng sinh hoạt, tập trung bàn những vấn đề thiết thực của thôn; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tăng cường tự phê bình và phê bình.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Ngọc Trạo quan tâm cân đối nguồn lực, sớm đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 217B vào nhà văn hóa thôn, đáp ứng mong mỏi của người dân đã tự nguyện hiến đất; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận trong triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Đối với phát triển kinh tế, đồng chí lưu ý thôn cần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết, tập trung, gắn với nhu cầu thị trường; khuyến khích tích tụ ruộng đất, cho thuê, góp đất để hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Xã nghiên cứu đưa sản phẩm ổi Yên Thịnh vào kế hoạch phát triển OCOP giai đoạn 2026-2030, từng bước xây dựng quy trình sản xuất an toàn, mã số vùng trồng và nhãn hiệu sản phẩm.

Cùng với đó, thôn chủ động rà soát diện tích đất vụ Đông còn bỏ trống để vận động người dân đưa vào sản xuất, lựa chọn cây trồng phù hợp và gắn với đầu ra ổn định; chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi.

Đồng chí cũng đề nghị thôn duy trì hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân tộc Mường và bóng chuyền hơi; chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc; tăng cường gắn kết cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho Chi bộ thôn Yên Thịnh.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của chi bộ và sự đồng lòng của Nhân dân, đồng chí tin tưởng thôn Yên Thịnh sớm ổn định tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của xã Ngọc Trạo.