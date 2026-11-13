Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Quan Sơn

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân bản Ngam đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu và Nhân dân bản Ngam dự ngày hội.

Bản Ngam sau sáp nhập hiện có 324 hộ, với 1.468 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường và Kinh cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Thái chiếm đa số.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và sự vận động của Ban Công tác Mặt trận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển sản xuất, tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của xã Quan Sơn.

Thu nhập bình quân đầu người của bản đạt 38 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, bản vẫn còn 62 hộ nghèo, chiếm 19,1% và 137 hộ cận nghèo, chiếm 42,2%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân bản Ngam.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân bản Ngam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển; trong đó, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là giá trị văn hóa cốt lõi, được hun đúc qua lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng cán bộ, Nhân dân bản Ngam bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Quan Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến; huy động nguồn lực trong cộng đồng chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, cần quan tâm triển khai các giải pháp phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, giúp người dân chủ động vươn lên, từng bước cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại bản Ngam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng quà cho các hộ nghèo ở bản Ngam.

Bà con bản Ngam vui mừng được đón Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân với địa phương.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã tặng cán bộ, Nhân dân bản Ngam bức ảnh “Bác Hồ bắt tay Bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Hà Văn Hoanh và tặng 11 suất quà cho các hộ nghèo trong bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng tham gia trồng cây lưu niệm và tặng quà tại Phân hiệu Trường Mầm non Trung Thượng.