Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang thăm hai đồn biên phòng tuyến biên giới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức cùng Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh An Giang và lãnh đạo địa phương thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình và Đồn Biên phòng Phú Hội trong công tác giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và nhân dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh biên giới quốc gia; duy trì mối quan hệ đối ngoại hữu nghị với nước bạn Campuchia, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức, việc cửa khẩu Khánh Bình vừa được nâng lên thành cửa khẩu quốc tế, đặt ra yêu cầu rất cao về quản lý và ứng dụng công nghệ. Do đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình cần tăng cường ứng dụng công nghệ số để rút ngắn thời gian kiểm soát người, phương tiện qua lại cửa khẩu, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và giữ vững mối quan hệ hữu nghị song phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức cùng Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh và lãnh đạo địa phương thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội.