Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Học sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tặng hoa tri ân đại biểu và thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, đại biểu, thầy cô giáo và học sinh cùng ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, tri ân các thế hệ nhà giáo và nhìn lại những dấu ấn đổi mới của giáo dục trong kỷ nguyên số.

Chương trình có các hoạt động giới thiệu thiệp chúc mừng, báo tường điện tử, video clip do học sinh thực hiện để gửi lời tri ân đến thầy cô; giao lưu văn nghệ giữa cựu học sinh, giáo viên và học sinh đang theo học tại trường.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.