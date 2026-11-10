Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức tiếp xúc cử tri An Phú, Vĩnh Hậu

Cử tri kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề, dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm 2026; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri hai xã kiến nghị xây dựng khu dân cư cho đồng bào Chăm; phản ánh tình trạng thanh thiếu niên gây mất an ninh trật tự, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và công viên để kinh doanh, ảnh hưởng mỹ quan địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị có giải pháp thu hút giáo viên giỏi về công tác tại vùng sâu, vùng xa. Đối với y tế, cần đầu tư cơ sở vật chất, thu hút bác sĩ giỏi về làm việc tại bệnh viện tuyến cơ sở để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Cử tri cũng kiến nghị có chính sách bình ổn giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu, góp phần giảm chi phí sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Các ý kiến, kiến nghị được đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hai địa phương trao đổi, trả lời theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.