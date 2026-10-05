Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức kiểm tra, khảo sát mở rộng kênh Vĩnh Tế và các mỏ đá

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức xem bản đồ, khảo sát phương án đề xuất nạo vét, mở rộng tuyến kênh Vĩnh Tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức đã khảo sát thực tế tuyến kênh Vĩnh Tế hướng về phường Tịnh Biên; nghe đề xuất của UBND phường Tịnh Biên về việc nạo vét, mở rộng tuyến kênh Vĩnh Tế, nhằm bảo đảm điều kiện khai thác, vận chuyển hàng hóa với tải trọng 3.000 tấn; kiểm tra hiện trạng, phạm vi, phương án nạo vét và các nội dung liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức khảo sát phương án đề xuất nạo vét, mở rộng tuyến kênh Vĩnh Tế.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức thống nhất theo hướng nạo vét, mở rộng tuyến kênh Vĩnh Tế để đáp ứng phương tiện lưu thông thủy tải trọng khoảng 3.000 tấn, giảm áp lực cho giao thông đường bộ và tăng khả năng kết nối Cửa khẩu quốc tế Khánh Bình với các khu vực lân cận, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, hình thành hệ thống logistics gắn với phát triển kinh tế biên giới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức nhấn mạnh, việc nạo vét, mở rộng tuyến kênh Vĩnh Tế phải kết nối đồng bộ giao thông thủy với giao thông đường bộ. Phương án mở rộng kênh Vĩnh Tế cần gắn với tuyến đường kết nối dọc theo bờ kênh về phía biên giới, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn, từng bước hình thành hành lang vận tải và logistics, phát huy lợi thế giao thương biên giới của An Giang.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục rà soát hiện trạng, hoàn thiện phương án quy hoạch tuyến kênh và tham mưu UBND tỉnh các bước tiếp theo, trong đó cần nghiên cứu phương án nâng cấp tuyến kênh đáp ứng nhu cầu vận tải thủy tải trọng lớn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức khảo sát, kiểm tra các mỏ đá thuộc Công ty TNHH Liên doanh Antraco.

Cũng trong chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức cùng đoàn công tác đến khảo sát, kiểm tra thực tế tại mỏ đá Bà Đội, thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, phường Chi Lăng; mỏ đá Núi Dài, thuộc Công ty TNHH Liên doanh Antraco, xã Tri Tôn; mỏ đá Cô Tô, thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang, xã Cô Tô.

Hiện trạng khu vực khai thác đá của Công ty TNHH Liên doanh Antraco.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu các sở, ngành liên quan và các đơn vị khai thác tiếp tục rà soát năng lực cung ứng vật liệu, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác. Đồng thời, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, góp phần đáp ứng tiến độ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.