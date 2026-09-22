Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức: An Giang sẽ khai thác kết quả Dự án UPIS phục vụ quản lý đô thị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức phát biều tại hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Dự án UPIS có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, không chỉ ở việc xây dựng hệ thống thông tin mà còn hỗ trợ tiếp cận phương pháp quản lý đô thị hiện đại thông qua cơ sở dữ liệu, bộ chỉ tiêu, mô hình phân tích đô thị, nghiên cứu khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị.

Để tiếp nhận và triển khai kết quả dự án, tỉnh An Giang đã kiện toàn Ban Quản lý Dự án UPIS An Giang với sự tham gia của Sở Xây dựng, UBND đặc khu Phú Quốc và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Ngô Công Thức nhấn mạnh, giá trị của Dự án UPIS không chỉ ở việc hoàn thành, bàn giao sản phẩm mà quan trọng là khả năng đưa các kết quả vào sử dụng thực tiễn.

Sau khi tiếp nhận sản phẩm, tỉnh An Giang sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, quản lý, khai thác; từng bước cập nhật dữ liệu và ứng dụng kết quả dự án phục vụ công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và chuyển đổi số của ngành xây dựng.

Đồng chí Ngô Công Thức mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng, chia sẻ kinh nghiệm của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và các chuyên gia Hàn Quốc, nhất là về tổ chức, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu và duy trì hệ thống sau khi dự án kết thúc.

Đồng chí khẳng định An Giang sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan để tiếp nhận, quản lý và phát huy kết quả Dự án UPIS trong thời gian tới.

Theo angiang.gov.vn