Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu hoàn thiện công tác chuẩn bị Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiểm tra công tác chuẩn bị tại địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật lễ khai mạc lễ hội.

Chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội.

Sau kiểm tra thực tế địa điểm tổ chức chương trình nghệ thuật lễ khai mạc lễ hội; Đền tưởng niệm Anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang; Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực; Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng Nguyễn Trung Trực bị giặc Pháp hành hình năm 1868, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội của các tiểu ban, sở, ngành tỉnh và chính quyền phường Rạch Giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước làm việc với thành viên ban tổ chức lễ hội và UBND phường Rạch Giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đề nghị, các tiểu ban phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND phường Rạch Giá rà soát, kiểm tra các đầu công việc được giao, khẩn trương hoàn thiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị để lễ hội được tổ chức trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.

Trong đó, cần khẩn trương hoàn chỉnh chương trình, kịch bản nội dung, kịch bản truyền hình chi tiết; chuẩn bị tốt khâu hậu cần, lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu; ra quân vệ sinh môi trường thông thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế, an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra lễ hội, đảm bảo an toàn, chu đáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước kiểm tra công tác chuẩn bị lễ dâng hương tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8/10/2026 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch) nhằm tôn vinh công lao và tài đức của vị Anh hùng dân tộc, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước.