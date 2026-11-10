Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường ở U Minh Thượng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND An Giang Lê Trung Hồ cùng tổ đại biểu số 27 HĐND tỉnh An Giang khóa XI tiếp xúc cử tri hai xã U Minh Thượng và Vĩnh Thuận.

Cùng tham gia buổi tiếp xúc có tổ đại biểu số 27 HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại đây, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề, dự kiến nội dung kỳ họp cuối năm 2026; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Các đại biểu cũng thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong những đợt tiếp xúc trước.

Cử tri hai địa phương phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh như cầu, đường, chợ xuống cấp; ô nhiễm môi trường; chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở; bất cập trong tính tiền điện, nước; vướng mắc về thủ tục hành chính và một số tranh chấp pháp lý chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các ý kiến được đại biểu HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ngành và chính quyền địa phương trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền.

Cử tri xã U Minh Thượng ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ đề nghị UBND xã U Minh Thượng tập trung chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, bảo đảm trật tự tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, tra cứu thông tin điện lực tại nhà để tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Đối với công tác bảo vệ môi trường, địa phương cần vận động người dân tự giác phân loại, xử lý rác thải và bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại gia đình, không vứt xuống sông, rạch.

Cử tri xã Vĩnh Thuận kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh.

Xem xét kiến nghị về khoản nợ tiền mua lúa

Liên quan vụ việc nợ tiền mua lúa được cử tri phản ánh, tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận và sẽ có văn bản chuyển kiến nghị đến cơ quan Thi hành án khu vực để tiếp tục rà soát, xác minh điều kiện thi hành bản án, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc lại với công ty thu mua để làm rõ phương án giải quyết vụ việc.

Chiều cùng ngày, tổ đại biểu số 27 HĐND tỉnh An Giang khóa XI tiếp tục tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Phong.