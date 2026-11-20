Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ (thứ ba, trái qua) cùng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh trao học bổng cho trường.

Cùng dự lễ có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh. Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng Đàm Thanh Lạc cho biết, từ đầu năm học 2026 - 2027 đến nay, trường có 3 học sinh được tuyển chọn vào đội tuyển chính thức dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia.

Học sinh nhà trường còn đạt giải chuyên đề và giải khuyến khích tại Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách tỉnh An Giang lần thứ 4; giành 1 giải nhì, 1 giải ba, 5 giải khuyến khích và giải nhì toàn đoàn tại Hội thi vẽ tranh theo sách do Thư viện tỉnh An Giang tổ chức.

Trước đó, nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, nhà trường phối hợp Hội Khuyến học vận động tập sách và học bổng trị giá hơn 150 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ (thứ ba, trái qua) cùng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho giáo viên.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ trao học bổng 20 triệu đồng hỗ trợ một cựu học sinh đang học tại Đại học Cần Thơ. UBND xã Giồng Riềng trao học bổng 10 triệu đồng cho học sinh vượt khó học tốt; cựu học sinh niên khóa 1983 - 1986 trao học bổng 20 triệu đồng tiếp sức học sinh nhà trường.

Ngoài ra, 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vì có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Lãnh đạo xã Giồng Riềng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho giáo viên.