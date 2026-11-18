Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà thăm, chúc mừng Sở GD-ĐT Hà Nội. Ảnh: Lê Nguyễn

Đồng chí Vũ Thu Hà gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô, đồng thời chia sẻ với những nỗ lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và Văn phòng UBND thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để tri ân, tôn vinh những người làm công tác giáo dục và đào tạo. Đây cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố và các ngành đối với sự nghiệp giáo dục.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, giáo dục là lĩnh vực có sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều đơn vị trong xã hội, bởi các hoạt động đều hướng tới mục tiêu chăm lo, phát triển toàn diện cho học sinh. Trong đó, ngành Giáo dục và ngành Y tế có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, nhất là trong triển khai các nội dung liên quan đến Nghị quyết số Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 72-NQ/TW. Hai ngành cần phối hợp đồng bộ để vừa trang bị kiến thức, giáo dục nhân cách, vừa chăm lo sức khỏe tốt nhất cho học sinh.

Chia sẻ với những công việc bộn bề của ngành Giáo dục, đồng chí Vũ Thu Hà cho rằng, đây là thời điểm các đơn vị vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tổ chức nhiều hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên đội ngũ nhà giáo. Dù công việc vất vả, những hoạt động ấy cũng góp phần lan tỏa sự quan tâm, ghi nhận của thành phố và xã hội đối với những người đang ngày ngày gắn bó với sự nghiệp trồng người.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà mong muốn Giám đốc Sở GD-ĐT cùng tập thể tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm để dẫn dắt ngành Giáo dục Thủ đô thực hiện tốt nhiệm vụ. Ảnh: Lê Nguyễn

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà mong muốn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ các phòng, ban tiếp tục đoàn kết, đồng hành, nêu cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm để dẫn dắt ngành Giáo dục Thủ đô thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Vũ Thu Hà nhấn mạnh, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu, phối hợp với các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ; bản thân đồng chí trên cương vị lãnh đạo thành phố cũng sẽ cùng đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với ngành.

Thay mặt lãnh đạo Sở và toàn ngành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đặc biệt là sự động viên trực tiếp của Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà.

Giám đốc Sở Nguyễn Văn Hiền khẳng định, những định hướng, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sẽ được Sở nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan Sở và toàn ngành sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà. Ảnh: Lê Nguyễn

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà, người từng có hơn 12 năm công tác trong ngành Giáo dục.