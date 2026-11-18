Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 4, trái sang) tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức và người lao động nhà trường.

Đồng thời ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giáo dục, đào tạo; nhất là nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng kiểm tra thực tế khu vực bếp ăn bán trú, cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy, học.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 4, bên phải sang) thăm, chúc mừng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chính quyền địa phương phối hợp nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng sân bóng, nâng cấp nhà vệ sinh và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ dạy, học; tạo điều kiện để học sinh học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, thân thiện. Đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp giảng dạy và chăm lo tốt hơn cho học sinh.

Thăm Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, giáo viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật và trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, giáo viên trung tâm. Đây là công việc đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cần sự kiên trì, tình yêu thương và lòng bao dung đối với từng học sinh.

Lãnh đạo UBND thành phố động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, bên cạnh nỗ lực của ngành giáo dục và các cơ sở chuyên biệt, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ những nhóm đối tượng có nhiều khó khăn, cần được chăm sóc và giáo dục chuyên sâu, tạo điều kiện để các em phát triển và hòa nhập cộng đồng.