Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến kiểm tra Dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An. Ảnh: HỒ QUÂN

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đến kiểm tra Dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An (tại phường Hội An Tây); công trình cầu Duy Phước và đường dẫn (tại phường Hội An).

Tại xã Thăng Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra Dự án thành phần 2 - Đường nối từ đường Võ Chí Công đi Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nối với quốc lộ 14H và quốc lộ 1 (thuộc Dự án hoàn thiện đường ven biển 129); Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An có chiều dài khoảng 1.950m, đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 86%.

Dự kiến 2 khu vực sẽ hoàn thành trước ngày 15/10/2026 và khu vực còn lại hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Hiện trường thi công Dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An khu vực phường Hội An Tây. Ảnh: HỒ QUÂN

Trong khi đó, công trình cầu Duy Phước (dài hơn 296,6m) và đường dẫn đang được nhà thầu tăng cường máy móc, nhân công thi công đồng loạt 3 mũi trên bờ và dưới nước, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Đối với Dự án thành phần 2 dài 23,1km, sản lượng xây lắp hiện đạt 264/492 tỷ đồng nhưng vẫn còn khoảng 3km chưa được bàn giao mặt bằng.

Hiện trường thi công nút giao cầu vượt đường sắt xã Thăng Bình thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E. Ảnh: HỒ QUÂN

Về Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đại diện Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung cho biết đã hoàn thiện 93%. Hiện nay chỉ còn 2 hạng mục là cầu vượt đường sắt (thuộc xã Thăng Bình), cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E (thuộc xã Hiệp Đức).

Dù còn vướng 11 hộ dân, nhưng UBND xã Thăng Bình đã cam kết bàn giao mặt bằng vào ngày 10/10. Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành cầu vượt đường sắt vào ngày 30/9 và toàn bộ dự án vào ngày 30/10/2026.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các xã, phường tích cực phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần 2 thuộc Dự án hoàn thiện đường ven biển 129. Ảnh: HỒ QUÂN

Riêng Dự án thành phần 2, lãnh đạo thành phố yêu cầu các xã: Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng An, Thăng Bình và Duy Nghĩa phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/10/2026.

Đối với quốc lộ 14E, nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với việc bảo đảm an toàn lưu thông qua nút giao cầu vượt đường sắt, tiến tới khánh thành dự án trong tháng 10/2026.