Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng kiểm tra thực tế tại 2 dự án, khu đất

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 2, từ trái sang) nghe báo cáo tình hình triển khai tại Trường Mầm non ABC. Ảnh: TRỌNG HUY

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, thửa đất số 01, 02, 03, tờ bản đồ số A2, Khu công viên An Đồn cũ, đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (nay là phường An Hải), diện tích theo 3 giấy chứng nhận (BG 669001, BG 669343, BG 669345) là 3.264m2 (1.052m2 + 1.300m2 + 912m2); diện tích theo trích đo địa chính làm căn cứ phương án đấu giá là 3.326,6m2.

Công trình trên đất có Trường Mầm non ABC - Chi nhánh 2 do Công ty TNHH I.V.C đầu tư xây dựng, gồm khối nhà chính 5 tầng và 1 tầng hầm (diện tích sàn 6.128m2, xây dựng năm 2016) và các hạng mục phụ trợ. Trường đang hoạt động, hiện có hơn 200 trẻ và 42 giáo viên.

Theo Bản án hình sự phúc thẩm số 346/2019/HS-PT ngày 13/6/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên giao dịch mua bán, nhận chuyển quyền sử dụng đất là giao dịch vô hiệu; hủy 3 giấy chứng nhận cấp cho ông Phan Văn Anh Vũ đối với các thửa đất số 01, 02, 03; buộc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 giao nộp lại tài sản cho UBND thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, từ phải sang) trao đổi với đại diện nhà trường tại buổi kiểm tra thực tế. Ảnh: TRỌNG HUY

Khu đất thuộc nhóm vướng mắc theo bản án được tháo gỡ theo chủ trương tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị.

Theo chủ trương xử lý đã được phê duyệt, khu đất sẽ được cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn 50 năm, mục đích đất thương mại, dịch vụ, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn trả giá trị tài sản còn lại trên đất cho công ty cùng với thời gian nộp tiền thuê đất, trừ trường hợp công ty là người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá có nhu cầu tiếp tục sử dụng công trình của trường mầm non thì được sử dụng trong thời hạn còn lại.

Đến nay, các bước tiền đề của quy trình đấu giá đã hoàn thành, gồm: kế hoạch sử dụng đất; danh mục đấu giá; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu; phương án đấu giá; giá đất cụ thể làm giá khởi điểm.

Các bước còn lại, gồm ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và tổ chức phiên đấu giá đang được triển khai.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đề nghị nhà trường bàn giao toàn bộ mặt bằng và các hạng mục liên quan trước 30/6/2027 cho thành phố để triển khai các bước bàn giao tiếp theo cho đơn vị trúng đấu giá.

Giao các đơn vị liên quan triển khai theo nhiệm vụ cụ thể thực hiện các bước kiểm kê, tiến hành đấu giá theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch; giao UBND phường An Hải phối hợp với Trường Mầm non ABC để thực hiện các bước di dời cơ sở vật chất, trang thiết bị liên quan, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, từ phải sang) nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Hòa Quý. Ảnh: TRỌNG HUY

Đối với dự án Khu đô thị Hòa Quý (trước đây là Dự án Khu nhà ở biệt thự dọc sông Cổ Cò) được thực hiện theo Quyết định số 7502/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1:500; tổng diện tích thu hồi còn lại theo quy hoạch điều chỉnh là 311.820m2.

Dự án thực hiện theo Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 và Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thành phố. Tổng số hồ sơ thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng là 717 hồ sơ, gồm 288 hồ sơ đất ở và 429 hồ sơ đất nông nghiệp.

Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã bàn giao đất sạch cho Công ty CP Đầu tư Tài chính Bảo hiểm Dầu khí 4 đợt với tổng diện tích bàn giao là 175.083m2/311.820m2, đạt 56,15%. Phần diện tích còn lại chưa bàn giao là 136.737m2, chiếm 43,85%, chủ yếu là đất ở, đất có nhà ở.

Tính từ đầu năm 2026, hồ sơ còn lại chưa giao mặt bằng là 210 hồ sơ, chủ yếu là hồ sơ đất ở, đất có nhà ở. Theo quyết định, kế hoạch thực hiện năm 2026 chỉ 30 hồ sơ (chủ yếu giải quyết các hộ có nhà xuống cấp), đến nay đã giải tỏa xong 15 hồ sơ. Nguồn vốn đền bù giải tỏa năm 2026 được bố trí là 5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng (thứ 3, từ phải sang) kiểm tra thực tế khu đất có hộ dân ở hiện hữu thường xuyên bị ngập úng. Ảnh: TRỌNG HUY

Để giải quyết toàn bộ số hồ sơ còn lại, dự kiến cần khoảng 60 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí 200 lô đất tái định cư tại khu vực Hòa Quý.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu chủ đầu tư sớm hoàn thành việc bố trí quỹ đất tái định cư, hoàn tất việc tạo lập đất sạch, thực hiện chi trả đền bù thỏa đáng nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.

Cơ quan thẩm quyền rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý và quá trình thực hiện dự án để tham mưu UBND thành phố xử lý theo quy định; nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, nhất là khu vực ngập úng, ứ đọng nước và ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước khu dân cư hiện hữu.