Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn yêu cầu tập trung gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Sáng 13/11, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công các dự án giao thông do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 1 làm chủ đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; lãnh đạo các xã, phường có dự án đi qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 1, hiện đơn vị được giao quản lý 38 dự án, gồm 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 7 dự án đang triển khai và 16 dự án đã hoàn thành thi công. Tổng mức đầu tư của 37 dự án là hơn 29.584 tỷ đồng; dự án còn lại chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa có vốn phân bổ.

Trong số 7 dự án đang triển khai, có 3 dự án cơ bản đáp ứng tiến độ, 4 dự án còn chậm, gồm: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 293 (đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm); cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291, đoạn Km16+980 - Km25; tuyến kết nối Khu công nghiệp Vân Trung với Khu công nghiệp Quang Châu; đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua Khu công nghiệp An Hà đến đường Vành đai Đông Bắc. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và một số nhà thầu chưa quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu về tổ chức thi công.

Về giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch vốn được giao 10 tháng năm 2026 là hơn 1.305 tỷ đồng. Đến ngày 5/11, giá trị giải ngân đạt hơn 841,8 tỷ đồng, bằng 64,5% kế hoạch. Một số dự án có khối lượng thực hiện và tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu như: Dự án xây dựng cầu Vân Hà đã giải ngân hơn 154 tỷ đồng, đạt 68,78% kế hoạch. Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 293 (đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm) giải ngân hơn 376 tỷ đồng, đạt 75,22% kế hoạch. Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291, đoạn Km16+980 - Km25, tỷ lệ giải ngân mới đạt 45,2% kế hoạch.

Đối với 16 dự án đã hoàn thành thi công, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 8.066 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện còn 14 dự án chưa trình phê duyệt quyết toán. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh hợp đồng và hoàn thiện hồ sơ quyết toán. Trong nhóm dự án chuẩn bị đầu tư, một số dự án còn vướng mắc về phương án hướng tuyến, phối hợp thiết kế và kinh phí chuẩn bị đầu tư.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 1 trao đổi về tiến độ thực hiện các dự án.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư tại một số địa bàn chưa đáp ứng tiến độ; việc di dời hệ thống điện, nước và hạ tầng kỹ thuật còn chậm.

Bên cạnh đó, nguồn vật liệu đất đắp, đá xây dựng khan hiếm, thời tiết mưa lũ ảnh hưởng đến thi công; một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị. Công tác hoàn thiện thủ tục đất đai và hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành cũng còn nhiều vướng mắc.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 1 kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và nguồn vật liệu xây dựng; hướng dẫn hoàn thiện thủ tục đất đai, hồ sơ quyết toán. Đồng thời đề nghị các địa phương tập trung giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Vân Hà trao đổi về công tác giải phóng mặt bằng dự án cầu Vân Hà.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, các dự án do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố số 1 làm chủ đầu tư đều có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiến độ một số dự án còn chậm; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ, một số nhà thầu chưa quyết liệt trong tổ chức thi công.

Đối với dự án tuyến đường kết nối Khu công nghiệp Vân Trung với Khu công nghiệp Quang Châu, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong kết nối hạ tầng và thúc đẩy phát triển công nghiệp. Hiện dự án chậm khoảng 2 tháng so với yêu cầu; trong đó, dự án thành phần 1 về giải phóng mặt bằng, tái định cư do UBND phường Nếnh làm chủ đầu tư chưa được phê duyệt, khiến công tác bồi thường cho các hộ dân chưa thể triển khai. Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để phê duyệt dự án thành phần 1, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng.

Liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291, đoạn Km16+980 - Km25, đồng chí yêu cầu xã Tây Yên Tử phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/12. Dự án đường tỉnh 289, đoạn Km22+500 - Km26+142 qua xã Kiên Lao, chủ đầu tư rà soát, dự kiến không sử dụng hết kế hoạch vốn được giao, chủ động đề xuất phương án điều chuyển vốn nội bộ theo quy định.

Nhà thầu thi công nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 293 (đoạn từ phường Bắc Giang đến tuyến nhánh vào chùa Vĩnh Nghiêm).

Đồng chí cũng yêu cầu các xã, phường có dự án đi qua chủ động phối hợp với chủ đầu tư, tập trung giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nhất là di dời hạ tầng điện, viễn thông. Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tham mưu UBND thành phố báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác chỉnh lý bản đồ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố rà soát từng dự án, địa bàn, bố trí nhân lực phù hợp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phan Thế Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan nêu cao trách nhiệm, phân công rõ người, rõ việc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được giao, bảo đảm hiệu quả đầu tư.