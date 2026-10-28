Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn kiểm tra việc triển khai hỗ trợ làm đường giao thông tại 5 xã, phường

Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Nghị quyết số 15 có ý nghĩa thiết thực trong hỗ trợ các địa phương đầu tư, cứng hóa, cải tạo, nâng cấp và mở rộng hệ thống đường giao thông, góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, cải thiện điều kiện đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn miền núi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 15 tại xã Yên Thế.

Thực hiện Nghị quyết số 15, các xã, phường đã thành lập ban chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan; đồng thời rà soát hiện trạng giao thông, xác định nhu cầu cứng hóa, nâng cấp đường và lập danh mục công trình năm 2026. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, giải phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các công trình.

Theo Sở Xây dựng, giai đoạn 2026 - 2030 có 5 xã, phường đăng ký nhu cầu hỗ trợ xây dựng đường giao thông với tổng chiều dài hơn 764 km, kinh phí gần 773 tỷ đồng. Riêng năm 2026, chiều dài các tuyến đường dự kiến thực hiện hơn 183 km, kinh phí hỗ trợ hơn 219 tỷ đồng.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung vận động người dân giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại xã Xuân Lương và xã Yên Thế đã có thôn, bản hoàn thành mở rộng một số tuyến đường.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai Nghị quyết số 15 còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đây là giai đoạn đầu thực hiện chính sách nên một số địa phương còn lúng túng trong việc hoàn thiện hồ sơ, xác định khối lượng, lập dự toán và thực hiện thủ tục phê duyệt công trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, thời điểm giao vốn vào tháng 10, trong khi các công trình phải hoàn thành trước 31/12/2026, tạo áp lực lớn về tiến độ triển khai và giải ngân. Ngoài ra, một số vướng mắc phát sinh ngay trong quá trình chuẩn bị mặt bằng và tổ chức thi công. Tại một số tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng mới đáp ứng bề rộng mặt đường bê tông 3,5 m nhưng chưa tính đủ diện tích dành cho rãnh thoát nước, lề đường gia cố và các hạng mục phụ trợ, dẫn đến nền đường sau thi công chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật để nghiệm thu.

Từ thực tế trên, các địa phương kiến nghị thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể quy trình lập, thẩm định dự toán, xác định khối lượng và mức hỗ trợ vật liệu; xem xét bố trí kinh phí khảo sát, thiết kế đối với những tuyến phức tạp, có nhiều cống thoát nước hoặc cần bổ sung nền đường, hạng mục phụ trợ.

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị quản lý điện lực kiểm tra, xác định phương án di dời công trình điện bị ảnh hưởng, tạo điều kiện triển khai công trình bảo đảm tiến độ, an toàn.

Cùng với việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 15, Đoàn công tác nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng năm 2026 tại 5 xã, phường.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 tại 5 địa phương là hơn 4,55 tỷ đồng. Đến ngày 25/10, các địa phương đã giải ngân hơn 2,92 tỷ đồng, đạt 64,3% kế hoạch. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tổng vốn phân bổ năm 2026 cho 5 xã, phường là hơn 40,3 tỷ đồng. Các địa phương đã phân bổ chi tiết nguồn vốn theo nội dung thành phần đối với kế hoạch năm 2026, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.

Ông Đinh Phan Đại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao đổi về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ cứng hóa, mở rộng đường giao thông.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đề nghị các địa phương quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên những công trình đã hoàn thiện thủ tục đầu tư, có khối lượng thực hiện; khẩn trương phân bổ chi tiết nguồn vốn còn lại, hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/12. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, công khai các chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực tế việc triển khai tại một số xã, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát nhu cầu và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 15. Mặc dù Nghị quyết mới được triển khai khoảng 3 tháng, song các địa phương đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, trong đó có việc rà soát, xác định nhu cầu thực tế để tổ chức thực hiện phù hợp.

Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả bước đầu này có được là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chuyên môn cùng sự đồng thuận, hưởng ứng và tham gia của Nhân dân. Các địa phương cần phát động phong trào thi đua sôi nổi, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân về làm đường giao thông, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong quá trình triển khai.

Ông Đào Duy Trọng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại buổi làm việc.

Để chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả thiết thực, đồng chí yêu cầu các xã, phường tiếp tục rà soát kỹ danh mục công trình, xác định rõ nhu cầu, quy mô, phạm vi giải phóng mặt bằng và điều kiện tổ chức thi công; ưu tiên các tuyến đường thực sự cấp thiết, bảo đảm tính kết nối, đồng bộ và hiệu quả đầu tư. Quá trình thực hiện, các xã, phường phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.

Đồng chí lưu ý, các xã, phường cần tiếp tục rà soát, xác định cụ thể các tuyến đường cần đầu tư, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện của địa phương. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tích cực hiến đất, giải phóng mặt bằng. Việc triển khai phải gắn với công tác khảo sát, thiết kế hợp lý, tính toán đầy đủ các hạng mục kỹ thuật.

Bên cạnh đó, công tác quản lý vật liệu, kinh phí hỗ trợ phải thực hiện công khai, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát và thông tin đầy đủ, rõ ràng đến người dân, qua đó tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả triển khai.

Đồng chí yêu cầu việc làm đường giao thông, phát triển hạ tầng cần gắn với mục tiêu ổn định, nâng cao đời sống đồng bào, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các xã, phường tiếp tục chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy cách làm hiệu quả để nhân rộng phong trào; chú trọng bảo đảm chất lượng, mỹ thuật và yêu cầu kỹ thuật của công trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, triển khai khởi công các công trình và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo đúng kế hoạch.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, không để nguồn vốn tồn đọng do nguyên nhân chủ quan. Việc sử dụng kinh phí phải đúng mục tiêu, đối tượng, bảo đảm công khai, tiết kiệm, hiệu quả.