Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 15 tại các xã miền núi

Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND tỉnh Bắc Ninh (nay là thành phố Bắc Ninh) quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phan Thế Tuấn kiểm tra tiến độ thực hiện Nghị quyết số 15 và Chương trình Mục tiêu quốc gia với lãnh đạo các xã.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại 8 xã miền núi, năm 2026, UBND thành phố phân bổ gần 67,6 tỷ đồng hỗ trợ triển khai làm mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hơn 52 km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 15.

Trong đó, xã Sơn Động được hỗ trợ hơn 16,4 tỷ đồng để thực hiện 17,06 km đường; Yên Định hơn 11,1 tỷ đồng, thực hiện 4,82 km; Tuấn Đạo hơn 11 tỷ đồng, thực hiện 9,53 km; Đại Sơn gần 9,6 tỷ đồng, thực hiện 6,43 km; Dương Hưu hơn 8,5 tỷ đồng, thực hiện 3,5 km. Các xã An Lạc, Tây Yên Tử, Vân Sơn được hỗ trợ từ 2,5 tỷ đồng đến gần 4,9 tỷ đồng mỗi xã.

Đến ngày 22/10, 8 xã đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết; rà soát hiện trạng đường giao thông, xác định nhu cầu đầu tư, xây dựng danh mục công trình theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng làm.

Đồng chí Phan Thế Tuấn kiểm tra tiến độ thi công ngầm dân sinh Suối Chòi, thôn Đồng Tiến, xã Yên Định.

Trong đó, 5 xã Sơn Động, Tuấn Đạo, Yên Định, Tây Yên Tử và Vân Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đang khảo sát, lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. 3 xã Đại Sơn, An Lạc và Dương Hưu đang rà soát, vận động người dân giải phóng mặt bằng, đóng góp nguồn lực và trình phê duyệt danh mục công trình.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tổng nguồn vốn Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kéo dài sang năm 2026 tại 8 xã là hơn 34,3 tỷ đồng. Đến ngày 20/10, các địa phương đã giải ngân hơn 23,1 tỷ đồng, đạt 67,3% kế hoạch.

Trong đó, xã Đại Sơn hoàn thành 100% kế hoạch, xã Sơn Động đạt 84,6%. Nguồn vốn chưa giải ngân chủ yếu tập trung tại các xã An Lạc, Dương Hưu và Vân Sơn. Các địa phương phấn đấu hoàn thành giải ngân trước ngày 31/12/2026.

Người dân thôn Đình, xã Sơn Động phấn khởi chia sẻ niềm vui sắp có đường giao thông mới với lãnh đạo thành phố.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn đã phân bổ cho 8 xã là hơn 90 tỷ đồng. Đến nay, mới có xã An Lạc có số liệu giải ngân; các xã còn lại đang triển khai các thủ tục, chưa thực hiện giải ngân.

Tại buổi kiểm tra, các địa phương phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 15, nhiều xã nêu nguồn vốn được giao vào tháng 10, thời hạn thực hiện đến hết năm 2026, cùng thời điểm này phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác nên áp lực về tiến độ rất lớn.

Bên cạnh đó, giá vật liệu xây dựng biến động, chi phí vận chuyển cao, trong khi nguồn thu ngân sách hạn chế, khó bố trí kinh phí đối ứng. Nhiều tuyến đường miền núi có địa hình phức tạp, dân cư thưa, phải mở rộng nền đường, xây dựng cống thoát nước, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, phát sinh nhu cầu bổ sung kinh phí. Đội ngũ cán bộ chuyên môn về xây dựng, giao thông tại các xã còn thiếu, ảnh hưởng đến việc hoàn thiện hồ sơ và tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực tế tại một tuyến đường dự kiến hỗ trợ làm đường giao thông tại xã Sơn Động.

Các địa phương đề nghị thành phố và các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh quyết toán; xem xét hỗ trợ kinh phí phát sinh do biến động giá vật liệu, chi phí vận chuyển, xây dựng các hạng mục phụ trợ và di dời cột điện. Đồng thời, hướng dẫn việc sử dụng nguồn vật liệu tại chỗ theo quy định nhằm giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, xã An Lạc đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện phương án tái định cư cho một số hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các địa phương khác đề nghị được hướng dẫn xử lý nguồn vốn chưa sử dụng hết trong năm 2026, bảo đảm đúng quy định.

Kết luận, đồng chí Phan Thế Tuấn biểu dương các sở, ngành, địa phương đã tích cực, chủ động triển khai Nghị quyết số 15 và Chương trình mục tiêu quốc gia. Sau hơn 3 tháng thực hiện Nghị quyết số 15, các xã đã khẩn trương rà soát, khảo sát các tuyến đường, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn tại các xã miền núi còn rất lớn, trong khi khối lượng đăng ký thực hiện còn thấp. Vì vậy, đề nghị các xã tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng, xác định những tuyến đường cần ưu tiên đầu tư, đăng ký bổ sung danh mục công trình, từng bước khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông nông thôn.

Lãnh đạo Sở Xây dựng giải đáp một số vướng mắc liên quan đến chi hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn.

Yêu cầu các địa phương phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026. Với những tuyến đường đã hoàn thành, địa phương cần tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm để tạo sức lan tỏa phong trào trên toàn địa bàn.

Cùng đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng chí giao các sở, ngành liên quan tổng hợp ý kiến đề xuất, khẩn trương nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn các xã tháo gỡ kịp thời.