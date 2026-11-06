Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Xuân Cẩm

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; cấp ủy, chính quyền xã Xuân Cẩm và đông đảo bà con nhân dân thôn Nội Hương.

Đồng chí Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nội Hương.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), các đại biểu và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2026); đồng thời nhìn lại những kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương.

Thôn Nội Hương được thành lập từ tháng 7/2026 trên cơ sở sáp nhập ba thôn: Đồng Công, Tiên Sơn và Nội Hương. Sau sáp nhập, thôn có 558 hộ với 2,8 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào Công giáo có 200 hộ với 1.150 nhân khẩu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân thôn Nội Hương.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân, người dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”...

Đến nay, 100% đường giao thông trong thôn được bê tông hóa; 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hòa giải ở cơ sở đạt 98%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm duy trì; tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống tiếp tục được phát huy.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố khen thưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nội Hương.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phan Thế Tuấn ghi nhận, biểu dương những đóng góp và nỗ lực của cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Nội Hương trong việc củng cố khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã Xuân Cẩm, thôn Nội Hương làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hương ước, quy ước của thôn; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển dịch thương mại dịch vụ.

Các đại biểu tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.

Thực hiện tốt các tiêu chí để thôn tiếp tục đạt khu dân cư văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, chỉnh trang các công trình dân sinh phúc lợi công cộng. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Thế Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân khu dân cư Nội Hương, Ủy ban MTTQ thành phố khen thưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Nội Hương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025-2026.

Đồng chí Phan Thế Tuấn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bà con Nhân dân thôn Nội Hương.

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố Bắc Ninh tặng nhiều phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn.