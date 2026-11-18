Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 5, phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS La Êê. Ảnh: QUANG HÀ

Tại các trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình thăm hỏi tình hình dạy học, sinh hoạt, điều kiện ăn ở của học sinh; chia sẻ với những khó khăn, đặc thù của giáo dục khu vực miền núi, biên giới. Đồng thời ghi nhận nỗ lực của đội ngũ nhà giáo trong việc duy trì nền nếp dạy học, chăm lo đời sống và tạo môi trường học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 4, phải sang) tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS La Dêê. Ảnh: QUANG HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng khi các trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh ngày càng được cải thiện; đề nghị các trường tiếp tục phát huy truyền thống ngành giáo dục, quan tâm việc học tập và sinh hoạt của học sinh, xây dựng môi trường nội trú an toàn, thân thiện.

Chú trọng giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương trong chương trình học tập, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Mục tiêu của giáo dục vùng cao không chỉ trang bị kiến thức mà còn đào tạo những thế hệ con em đồng bào dân tộc thiểu số có đủ tri thức, năng lực để trở về xây dựng, phát triển quê hương.

Lãnh đạo thành phố chúc mừng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Đắc Pring. Ảnh: QUANG HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm tổ chức các hoạt động giao lưu, hỗ trợ chuyên môn, tập huấn cho giáo viên.

Đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo vùng cao tiếp cận kiến thức, phương pháp giảng dạy và công nghệ mới. Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục.