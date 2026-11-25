Phát biểu tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh bày tỏ sự vui mừng được đón đoàn công tác đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, với vị thế mới là thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh có thêm không gian và động lực phát triển, khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, kinh tế quan trọng của vùng Thủ đô và cả nước. Thành phố sở hữu nhiều lợi thế về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Mạng lưới giao thông kết nối thuận lợi với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô và các tuyến đường sắt liên vận quốc tế. Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang triển khai sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho logistics, thương mại và công nghiệp công nghệ cao.

Đến năm 2030, thành phố quy hoạch 72 khu công nghiệp, tổng diện tích 21.519 ha và 107 cụm công nghiệp diện tích gần 4.998 ha. Hệ thống 15 trường đại học, 32 trường cao đẳng là lợi thế trong đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Về thu hút đầu tư, năm 2026, Bắc Ninh thu hút vốn FDI đứng thứ ba cả nước. Trong đó, doanh nghiệp Trung Quốc có nhiều đóng góp vào phát triển sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và tạo việc làm trên địa bàn. Để cải thiện môi trường đầu tư, thành phố triển khai các cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh khẳng định, Bắc Ninh chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Thành phố mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Ông Vu Cường, Giám đốc điều hành Công ty Quản lý đầu tư Zhongji Shiyuan (Bắc Kinh) trao đổi tại buổi làm việc.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, đại diện đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao thành tựu trong phát triển công nghiệp của Bắc Ninh, đặc biệt hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao và nguồn nhân lực.

Đại diện các doanh nghiệp giới thiệu về lĩnh vực hoạt động, năng lực đầu tư, mong muốn được hợp tác, xúc tiến đầu tư tại Bắc Ninh ở một số nội dung như xây dựng Trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AIDC), công nghiệp đường sắt, năng lượng mới, khu công nghiệp công nghệ cao và kết nối thương mại.

Hai bên cùng thảo luận, cụ thể về nhu cầu hợp tác, khảo sát địa điểm và cơ chế kết nối giữa doanh nghiệp Trung Quốc với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp phụ trợ tại Bắc Ninh trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh tặng tranh dân gian Đông Hồ cho đại diện đoàn doanh nghiệp.

Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp là đầu mối để xúc tiến hợp tác. Đồng thời cam kết tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài tại Bắc Ninh.