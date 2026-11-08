Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bồng Lai

Dự ngày hội còn có các đồng chí: Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Sở Tài chính, phường Bồng Lai cùng đông đảo Nhân dân trong tổ dân phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh chúc mừng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Bồng Lai.

Tổ dân phố Bồng Lai có 556 hộ gia đình, 2.282 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 130 ha; có 1 chi bộ Đảng với 66 đảng viên. Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ban Công tác Mặt trận chủ động phối hợp với tổ dân phố và các tổ chức thành viên phát động các phong trào thi đua, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Tuyên truyền về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân tổ dân phố Bồng Lai có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Tích cực vận động Nhân dân thực hiện đề án sáp nhập các tổ dân phố. Đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Các công trình giao thông, thiết chế văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; 100% đường giao thông trong tổ dân phố được bê tông hóa, thảm nhựa tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất...

Năm 2027, tổ dân phố Bồng Lai tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh, trật tự.

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Bồng Lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Văn Thịnh bày tỏ vui mừng về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chung vui với Nhân dân tổ dân phố Bồng Lai. Đồng chí gửi lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Nhân dân tổ dân phố.

Đồng thời nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cùng các kết quả mà Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban quản lý tổ dân phố, các chi hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân tổ dân phố Bồng Lai đã đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh, Ngày hội năm nay gắn với chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, từ ngày 18 đến 24/11, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây là dịp để tôn vinh, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong sáng tạo, bảo tồn và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng chí thông báo những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố có sự đóng góp thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Bồng Lai, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân tổ dân phố Bồng Lai.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền phường Bồng Lai, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và toàn thể Nhân dân tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các hoạt động trong Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khát vọng vươn lên phát triển kinh tế. Tận dụng tốt các lợi thế của địa phương, động viên con em và nhân dân tích cực học tập, lao động sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, làm giàu chính đáng.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội.

Chăm lo gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sức khỏe nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở; chủ động phòng, chống các tai tệ nạn xã hội. Không ngừng củng cố và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở khu dân cư.

Nhân dịp này, Nhân dân tổ dân phố Bồng Lai được UBND thành phố tặng Bằng khen; Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Bồng Lai được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026.