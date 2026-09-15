Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng kiểm tra hoạt động công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng trao đổi với người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Ảnh: Hồ Thảo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đã khảo sát khu vực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; trao đổi với cán bộ, công chức về tình hình xử lý công việc, việc thực hiện quy trình TTHC và những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời trực tiếp hỏi thăm người dân đến thực hiện TTHC, nắm bắt ý kiến về việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức tại trung tâm; đồng thời đề nghị tiếp tục chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý, việc giải quyết TTHC không chỉ yêu cầu bảo đảm đúng quy định, đúng thời hạn mà còn phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Những vấn đề phát sinh trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cần được kịp thời trao đổi, phối hợp giải quyết, hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng và lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố trao đổi với người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Ảnh: Hồ Thảo

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng đề nghị trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, gắn cải cách hành chính với tiến độ, chất lượng và hiệu quả giải quyết công việc; bám sát các chỉ đạo của UBND thành phố về cải cách hành chính, trong đó có Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15-6-2026 của Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu trung tâm thường xuyên theo dõi, rà soát tiến độ hồ sơ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với những hồ sơ có nguy cơ trễ hạn. Cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Hồ Thảo

Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 15-6-2026 của Chủ tịch UBND thành phố về triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách TTHC, Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố. Qua đó, kịp thời tham mưu lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo rà soát, xử lý các hồ sơ đang giải quyết quá hạn, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Theo số liệu trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC thành phố, từ ngày 15-7 đến 15-8-2026, toàn thành phố tiếp nhận 88.243 hồ sơ TTHC, trong đó 62.521 hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ; tỷ lệ hồ sơ thực hiện trực tuyến đạt 99,97%. Đối với hồ sơ đã giải quyết, các sở, ban, ngành giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,87%; UBND cấp xã đạt 99,84%.