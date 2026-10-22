Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên dâng hương Mộ 3.000 người

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nhà truyền thống khu mộ. Ảnh: Văn Tâm

Tại Nhà truyền thống khu mộ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên cùng đoàn công tác đã dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên cùng đoàn công tác dâng hương tại tượng đài khu mộ. Ảnh: Văn Tâm

Tại tượng đài khu mộ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đã dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng bào bị tử nạn trong cuộc chiến “Mùa hè đỏ lửa năm 1972” tại chiến trường An Lộc, Bình Long và thắp hương trên mộ tập thể.

Mộ 3.000 người (thuộc khu phố An Lộc, phường Bình Long) được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1985. Đây là nơi ghi dấu tội ác chiến tranh của Mỹ - ngụy trong cuộc chiến “Mùa hè đỏ lửa năm 1972” tại chiến trường An Lộc.