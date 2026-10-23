Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi tiếp công dân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì tiếp các hộ dân. Ảnh: TRỌNG HUY

Đơn của bà Võ Thị Xuân kiến nghị bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đối với 2 hồ sơ giải tỏa của gia đình thuộc dự án đường Trần Hưng Đạo nối dài (đoạn từ Khu số 4 đến giáp phân khu X4 Khu tái định cư Hòa Hải 2) theo Quyết định thu hồi đất số 3747/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND quận Ngũ Hành Sơn (cũ).

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kết luận, kết quả giải quyết về bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đối với 2 hồ sơ giải tỏa của hộ gia đình đã được các cơ quan chức năng, UBND quận Ngũ Hành Sơn (cũ) và UBND thành phố xem xét, phê duyệt đúng quy định của pháp luật qua các thời kỳ.

Qua xem xét, rà soát hồ sơ, xét điều kiện, hoàn cảnh gia đình, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, nếu công dân đồng ý gộp 2 hồ sơ, cam kết không khiếu kiện, khiếu nại, sẽ nghiên cứu bố trí 1 lô đất.

Lãnh đạo thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Chi nhánh Khu vực 2) phối hợp UBND phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục rà soát hồ sơ và các thủ tục liên quan.

Công dân nêu ý kiến tại buổi tiếp. Ảnh: TRỌNG HUY

Đơn của bà Nguyễn Thị Lanh kiến nghị xem xét hoàn cảnh và các chứng cứ kèm theo để giải quyết chế độ thương binh cho bà.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kết luận, căn cứ các quy định liên quan, các giấy tờ, tài liệu do bà Lanh cung cấp đến nay chưa bảo đảm căn cứ pháp lý và thiếu các giấy tờ chứng minh theo quy định.

Đề nghị gia đình rà soát lại tất cả hồ sơ liên quan; yêu cầu xã Thạnh Bình phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố báo cáo xin ý kiến Bộ Nội vụ xem xét, để công nhận thương binh nếu bảo đảm đúng quy định.

Đơn của bà Đoàn Thị Bảy kiến nghị xem xét miễn, giảm hoặc hỗ trợ tiền sử dụng đất đối với gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, về miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ, trường hợp được Nhà nước giao đất/bố trí đất tái định cư không thuộc đối tượng được hưởng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Về chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất của thành phố, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất áp dụng cho trường hợp được bố trí đất tái định cư đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Trường hợp của bà Bảy thuộc đối tượng áp dụng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết này.

Lãnh đạo thành phố giao UBND phường An Hải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn hộ bà Bảy lập hồ sơ, thủ tục xin hỗ trợ tiền sử dụng đất theo đúng quy định tại Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND. Phường xem xét, nghiên cứu hỗ trợ tốt nhất theo quy định với gia đình có công cách mạng, nhất là chính sách nợ tiền đất tái định cư.