Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ tư, từ trái qua) tặng hoa, quà chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Ảnh: T.CÔNG

Tại cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến đội ngũ cán bộ hội cùng toàn thể hội viên. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cấp hội đối với sự phát triển chung của Đà Nẵng.

Thời gian qua, thông qua các phong trào và hoạt động thiết thực, các cấp hội phát huy tốt vai trò tập hợp, đoàn kết hội viên. Đặc biệt là công tác chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, qua đó góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy vai trò gìn giữ, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang; gắn bó mật thiết với cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên.

Cùng với đó, hội cần tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy năng lực, đóng góp nhiều hơn cho gia đình và xã hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn không chỉ riêng ngày 20/10 mà mỗi ngày trong năm, phụ nữ thành phố đều được yêu thương, trân trọng, sẻ chia và đón nhận nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.