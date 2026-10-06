Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm Hội Khuyến học thành phố

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 6 từ trái qua) thăm, chúc mừng Hội Khuyến học thành phố. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Khuyến học các cấp. Đặc biệt là những đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, xây dựng thành công các mô hình: “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập”.

Thông qua các hoạt động, Hội Khuyến học sát cánh cùng thành phố chăm lo tốt sự nghiệp giáo dục, khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng một xã hội học tập ngày càng phát triển.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Hội Khuyến học thành phố tập trung củng cố hệ thống tổ chức hội các cấp, ưu tiên hướng về các vùng khó khăn.

Đồng thời, đổi mới phương thức hoạt động, nhân rộng các mô hình học tập gắn liền với đẩy mạnh chuyển đổi số; làm tốt vai trò cầu nối huy động các nguồn lực xã hội vì sự nghiệp “trồng người”.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Khuyến học thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.