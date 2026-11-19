Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 4 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời tri ân đến cán bộ, viên chức, người lao động, giáo viên toàn ngành đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người; đồng thời ghi nhận những kết quả ngành đạt được trong thời gian qua, nhất là tham mưu kịp thời các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo toàn diện trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, chú trọng phát triển giáo dục toàn diện; quan tâm giáo dục phẩm chất, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, năng lực tự học và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; giúp học sinh tiếp thu tri thức, bồi đắp tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần rà soát, sắp xếp bố trí hợp lý đội ngũ giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu toàn ngành.