Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã có buổi làm việc với Thống đốc tỉnh Essaouira

Thay mặt Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi trân trọng cảm ơn Ngài Thị trưởng cùng Chính quyền thành phố Essaouira đã dành thời gian đón tiếp và làm việc với Đoàn. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bày tỏ sự ấn tượng khi được đến thăm Essaouira, một thành phố biển giàu bản sắc văn hóa, nổi tiếng với những giá trị di sản đặc sắc, truyền thống nghệ thuật phong phú và những thành tựu đáng ghi nhận trong phát triển văn hóa gắn với du lịch bền vững. Đây là những kinh nghiệm có ý nghĩa thiết thực đối với Đà Nẵng trong quá trình xây dựng một đô thị hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa và bản sắc riêng.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Anh Thi đã giới thiệu Thống đốc tỉnh Essaouira về TP Đà Nẵng sau khi hợp nhất địa giới hành chính và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn hơn, hội tụ những tiềm năng và lợi thế nổi bật về kinh tế biển, du lịch, văn hóa và di sản. Đồng thời mở ra cơ hội để Đà Nẵng tăng cường kết nối quốc tế, phát huy vai trò của cộng đồng, nghệ nhân và các chủ thể sáng tạo trong bảo tồn và phát triển văn hóa. TP Đà Nẵng xác định văn hóa và di sản không chỉ là nguồn tài nguyên phục vụ du lịch mà còn là nền tảng tạo dựng bản sắc đô thị, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Thống đốc tỉnh Essaouira tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi làm trưởng đoàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tỉnh Essaouira và TP Đà Nẵng có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển văn hóa, cùng với tính bổ trợ giữa hai lĩnh vực sáng tạo, tạo nền tảng thuận lợi để hai bên tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành những chương trình hợp tác có chiều sâu. Do đó, TP Đà Nẵng mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của Essaouira trên một số lĩnh vực trọng tâm, như: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển đô thị và du lịch bền vững; phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu thành phố sáng tạo; phát triển du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm và nâng cao giá trị kinh tế của di sản, cũng như tăng cường kết nối doanh nghiệp du lịch, trao đổi thông tin thị trường giữa hai bên; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng đề xuất Chính quyền thành phố Essaouira cùng trao đổi, thống nhất đầu mối liên hệ để duy trì kết nối sau chuyến công tác; nghiên cứu tổ chức một cuộc làm việc trực tuyến giữa các cơ quan chuyên môn của hai bên nhằm xác định những nội dung hợp tác ưu tiên; đồng thời xem xét khả năng triển khai một số hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật hoặc quảng bá du lịch thí điểm, phù hợp với điều kiện thực tế và thẩm quyền của mỗi bên. Thông qua hợp tác, không chỉ góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cộng đồng và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ma-rốc.