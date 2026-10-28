Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi khảo sát tại Trường Quốc tế Hội An

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế tại Trường Quốc tế Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Trường Quốc tế Hội An (Hoi An International School - HAIS) là

cơ sở giáo dục quốc tế liên cấp, hoạt động với định hướng phát triển toàn diện học sinh, được thành lập năm 2018.

Tính đến tháng 10/2026, HAIS có 319 học sinh thuộc 40 quốc tịch, tăng gần 8 lần so với năm học đầu tiên. Cộng đồng học sinh đa quốc tịch tạo nên môi trường giáo dục quốc tế đặc trưng, khuyến khích sự tôn trọng khác biệt văn hóa, khả năng hội nhập và tư duy công dân toàn cầu.

Tính đến tháng 10/2026, HAIS có 319 học sinh thuộc 40 quốc tịch, tăng gần 8 lần so với năm học đầu tiên. Ảnh: HAIS

Theo đại diện HAIS, sau 8 năm hoạt động, đơn vị nhận thấy nhu cầu về giáo dục quốc tế chất lượng tại khu vực Hội An và trung tâm thành phố Đà Nẵng vẫn còn nhiều tiềm năng và HAIS có khả năng để thực hiện điều này.

Tuy nhiên, do cơ sở hiện tại có hạn, HAIS đang chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo với kế hoạch xây dựng một khuôn viên trường học xanh, hiện đại, mang bản sắc Hội An, với quy mô dự kiến khoảng 500 - 600 học sinh. Dự án định hướng đầu tư bằng nguồn vốn huy động, với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 khoảng 200 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao đổi cùng đại diện Trường Quốc tế Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đánh giá cao quy trình vận hành và định hướng phát triển của HAIS, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị HAIS tiếp tục phát huy các giá trị nổi bật của nhà trường; đồng thời ghi nhận những khó khăn, hạn chế về không gian phát triển của đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhà trường chủ động phối hợp với địa phương khảo sát kỹ để có phương án đề xuất chính thức về kế hoạch xây dựng một khuôn viên trường học mới, sớm báo cáo cơ quan chức năng xem xét trong thời gian đến.