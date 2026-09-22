Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng tặng quà Trung thu tại Trường Mầm non Cảnh Thụy

Trong không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết Trung thu, đồng chí Ngô Tân Phượng thăm các lớp học, tìm hiểu điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và vui chơi của trẻ. Đồng chí bày tỏ vui mừng trước sự đổi mới, phát triển không ngừng của nhà trường. Ngay sau khi sắp xếp, trường nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị dạy học ngày càng đồng bộ; đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đồng chí Ngô Tân Phượng cùng đoàn công tác trao quà Trung thu tại Trường Mầm non Cảnh Thụy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, những năm qua, Bắc Ninh luôn dành sự quan tâm cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, thân thiện và phát triển toàn diện.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí chúc các cháu có một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, ấm áp; chúc đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề, đạt nhiều kết quả trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Đồng chí Ngô Tân Phượng tặng quà cho các em học sinh tại Trường Mầm non Cảnh Thụy.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải thiện môi trường học tập và các điều kiện thiết yếu phục vụ trẻ em; phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong chăm sóc, bảo vệ, tạo môi trường thuận lợi để trẻ phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Dịp này, đồng chí Ngô Tân Phượng cùng đoàn công tác trao quà Trung thu, động viên các cháu Trường Mầm non Cảnh Thụy.

Đồng chí Ngô Tân Phượng phát biểu.

Năm học 2026 - 2027, Trường Mầm non Cảnh Thụy có 47 nhóm, lớp với 1.243 trẻ; 101 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 92,1% có trình độ đại học. Sau sắp xếp, trường có tổng diện tích hơn 21,8 nghìn m², gồm trường chính, 2 phân hiệu và 3 điểm trường. 100% trẻ được tổ chức ăn bán trú; khẩu phần, thực đơn được xây dựng phù hợp theo mùa và từng độ tuổi. Nhà trường ứng dụng phần mềm tính khẩu phần ăn, theo dõi thường xuyên sức khỏe, tình trạng dinh dưỡng của trẻ.

Chương trình văn nghệ mang đến không khí sôi động tại buổi trao quà.

Cùng với chăm sóc, nuôi dưỡng, trường đổi mới hoạt động giáo dục theo phương châm “lấy trẻ làm trung tâm”, tăng trải nghiệm, khám phá, thực hành và học thông qua chơi; lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, kỹ năng tự bảo vệ. 100% nhóm, lớp thực hiện xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện.