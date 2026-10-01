Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng kiểm tra tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn

Chiều 1/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố đi thăm, làm việc nắm bắt tình hình phát triển kinh tế tập thể và hoạt động tại Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh (phường Hiệp Hòa) và Hợp tác xã Nông nghiệp Gấc Việt (phường Vân Hà).

Đồng chí Ngô Tân Phượng, lãnh đạo các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố kiểm tra các sản phẩm của Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Bình Minh.

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Bình Minh, tổ dân phố Thống Nhất, phường Hiệp Hòa, thành lập năm 2016. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, chế biến lợn thảo dược theo chuỗi khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn” theo hướng hữu cơ, sử dụng thức ăn bổ sung thảo dược và chế phẩm vi sinh.

Hợp tác xã hiện có 6 trang trại với diện tích khoảng 6,5 ha; chăn nuôi gần 2.000 lợn nái, 20.000 lợn thịt; cơ sở giết mổ, chế biến đạt công suất 5 tấn lợn hơi/ngày. Các sản phẩm do Hợp tác xã chế biến gồm: Giò lụa, chả lụa, xúc xích, thịt lợn gác bếp, chả quế, lạp sườn được công nhận OCOP 3–4 sao.

Từ đầu năm 2026 đến nay, doanh thu của Hợp tác xã ước đạt 120 tỷ đồng, tạo việc làm cho 60 lao động với thu nhập trung bình 11 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài hoạt động kinh doanh, Hợp tác xã tích cực, gương mẫu tham gia hoạt động xã hội ở địa phương như: Ủng hộ kinh phí và công tác phòng, chống dịch Covid- 19; hỗ trợ hộ nghèo và các hoạt động của Hội Nông dân; thực hiện tốt phong trào sản xuất kinh doanh giỏi hằng năm. Hội có nhiều đóng góp trong chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương và chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Đồng chí Ngô Tân Phượng tham quan khu sơ chế sản phẩm gấc của Hợp tác xã Nông nghiệp Gấc Việt.

Để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý phụ phẩm chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả, tăng thu nhập, ổn định đầu ra cho nông sản, Hợp tác xã đề xuất đầu tư xây dựng khu giết mổ, sơ chế, chế biến tập trung gắn với mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn với quy mô diện tích dự kiến khoảng 5ha; công suất giết mổ 200 đến 500 con lợn/ ngày, đêm. Khu sơ chế, chế biến sản phẩm đạt chuẩn HACCP, ISO 22000. Hệ thống xử lý chất thải, nước thải, tái sử dụng phụ phẩm làm phân bón, thức ăn chăn nuôi.

Hiện tại, UBND phường Hiệp Hòa đã đưa khu vực đề xuất quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với diện tích 3 ha cạnh đường 295C. Vì vậy Hợp tác xã mong thành phố sớm phê duyệt quy hoạch để Hợp tác xã sớm đưa dự án vào triển khai phục vụ nhu cầu thực phẩm cho Nhân dân.

Hợp tác xã Nông nghiệp Gấc Việt ở phường Vân Hà được thành lập tháng 3/2021, chuyên sản xuất dầu gấc nguyên chất, dầu gấc dinh dưỡng, chè lam gấc, mì gấc… Hiện tại, Hợp tác xã có 4 sản phẩm được công nhận OCOP; nhiều sản phẩm được xuất khẩu sang Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia.

Mỗi năm, Hợp tác xã thu mua, chế biến khoảng 2.000–3.000 tấn gấc nguyên liệu, tương đương vùng trồng 100–200 ha; tạo việc làm thường xuyên cho 30–40 lao động và thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ nông dân qua liên kết dài hạn.

Tại buổi làm việc, Hợp tác xã bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục hỗ trợ mặt bằng để mở rộng quy mô sản xuất; tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, khoa học công nghệ hiện đại; nâng hạng các sản phẩm đạt OCOP…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng cùng đoàn công tác tham quan khu trồng gấc nguyên liệu của Hợp tác xã Nông nghiệp Gấc Việt.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng đánh giá cao kết quả trong sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã. Liên quan đến các đề xuất, kiến nghị, đồng chí giao các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp thu, nghiên cứu, đề xuất thành phố có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất trên tinh thần đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các Hợp tác xã phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.