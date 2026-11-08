Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Núi Đông

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đại Đồng, các tổ chức đoàn thể và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng tặng hoa chúc mừng thôn Núi Đông.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11(1930 - 2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thôn Núi Đông hiện có 545 hộ với 2.500 nhân khẩu và 872 người tạm trú. Với đặc điểm dân cư đa dạng, Ban Công tác Mặt trận thôn chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng, vận động các hộ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng trao tặng quà cho thôn Núi Đông, xã Đại Đồng.

Năm 2026, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được triển khai gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. 100% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, trong đó 96,4% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có chuyển biến tích cực; tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt 100%.

Đời sống văn hóa tinh thần được quan tâm thông qua việc duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao. Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được chú trọng...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho thôn Núi Đông, xã Đại Đồng.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Núi Đông đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đồng thuận, trách nhiệm và sự chung sức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh.

Lãnh đạo xã Đại Đồng tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Núi Đông.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đại Đồng, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân thôn Núi Đông tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các hoạt động Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Quan tâm phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân ổn định việc làm, nâng cao thu nhập; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, Nhân dân thôn Núi Đông, xã Đại Đồng.

Cùng đó, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, cần tăng cường quản lý dân cư, nhất là người tạm trú; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...

Biểu diễn văn nghệ chào mừng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường gắn bó và đồng thuận trong cộng đồng, đồng chí Ngô Tân Phượng tin tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Núi Đông tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Tân Phượng và lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố trao tặng hoa và quà cho thôn Núi Đông; trao tặng quà cho 4 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo trong thôn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho thôn Núi Đông; Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho cá nhân Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn; xã Đại Đồng tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 gia đình có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2026.