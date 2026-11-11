Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi kiểm điểm tiến độ các dự án nông nghiệp, thủy lợi

Sáng 11/11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc về tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nông nghiệp, thủy lợi do Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 làm chủ đầu tư. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu chỉ đạo.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 được giao làm chủ đầu tư 10 dự án, trong đó 8 dự án đang triển khai, 2 dự án đang chuẩn bị đầu tư (trong số này có 7 dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp). Tổng kế hoạch vốn được bố trí 657,6 tỷ đồng; đến ngày 10/11 đã giải ngân hơn 435,2 tỷ đồng, đạt 65,9% kế hoạch.

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 đã phân công cán bộ phụ trách từng dự án, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tuy vậy, một số dự án nâng cấp đê có khối lượng thi công đạt thấp, nguy cơ chậm tiến độ. Cụ thể, dự án xử lý sự cố, nâng cấp đê tả Cầu đoạn K0-K10, xã Hợp Thịnh mới đạt 10% giá trị xây lắp; dự án nâng cấp đê tả Thương Dương Đức, qua xã Tiên Lục và Mỹ Thái đạt 6,9%; dự án nâng cấp đê hữu Thương, xã Phúc Hòa đạt 9,12%.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Hợp Thịnh nêu một số khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thi công.

Nguyên nhân chủ yếu do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm liên quan vướng mắc về hồ sơ, bản đồ địa chính được lập từ nhiều năm trước, có nhiều biến động so với hiện trạng, gây khó khăn trong xác định diện tích đất và lập phương án bồi thường.

Một số địa phương thiếu cán bộ chuyên môn thực hiện đo đạc, kiểm đếm. Bên cạnh đó, việc di dời công trình điện, viễn thông còn chậm; nguồn đất đắp đạt tiêu chuẩn thi công đê điều khan hiếm, khó tiếp cận các mỏ đất được cấp phép.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, địa phương tập trung phân tích nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án. Ban Quản lý dự án kiến nghị thành phố chỉ đạo các địa phương hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026; đôn đốc các đơn vị điện lực, viễn thông khẩn trương di dời công trình; tháo gỡ khó khăn về nguồn đất đắp. Yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công, ưu tiên xử lý các vị trí đê điều xung yếu, bảo đảm an toàn công trình.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 1 phát biểu.

Đối với một số dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, Ban đề xuất xem xét gia hạn thời gian thi công. Bên cạnh đó, một số ý kiến phản ánh giá vật liệu xây dựng do cơ quan chức năng công bố chênh lệch lớn so với giá giao dịch thực tế, gây khó khăn cho việc lập dự toán và thi công.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Lợi nhấn mạnh, các dự án nông nghiệp, thủy lợi, nhất là công trình đê điều, kè sông thực hiện theo lệnh khẩn cấp có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải xác định rõ trách nhiệm, tập trung tháo gỡ từng khó khăn, không để vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; những nơi thuận lợi phải hoàn thành trong tháng 11, các địa phương còn vướng mắc phải giải quyết dứt điểm trong tháng 12/2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất tăng cường cán bộ hỗ trợ các xã, phường trong công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Về vật liệu xây dựng, giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật giá công bố sát với thị trường; tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý. Sở Công Thương rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các mỏ đã được cấp phép sớm đi vào khai thác, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư rà soát tiến độ từng dự án, chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, các công trình đê điều, kè sông cấp bách phải phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2027 (trước 30/5), bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đủ điều kiện thi công. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tăng cường phối hợp, chủ động giải quyết công việc theo thẩm quyền; quyết tâm đưa các công trình vào sử dụng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trên địa bàn.