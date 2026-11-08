Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ninh Hồng

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 8/11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Ninh Hồng, phường Vân Hà. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố và phường Vân Hà cùng đông đảo Nhân dân tổ dân phố Ninh Hồng.

Đồng chí Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu thăm gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp truyền thống của địa phương.

Tại ngày hội, đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tổ dân phố Ninh Hồng được thành lập từ 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập từ 2 tổ dân phố Nội Ninh và Phúc Ninh, hiện có 772 hộ với 3.243 nhân khẩu. Sau sáp nhập, hệ thống chính trị ở cơ sở nhanh chóng được kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp; các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai liên tục.

Đồng chí Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu trao tặng bức ảnh Bác Hồ với Bác Tôn cho đại diện tổ dân phố Ninh Hồng.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, trong năm 2026 Ban Công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nổi bật, trong thực hiện dự án Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn (với diện tích 89,9 ha), 350/350 hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã đồng thuận, nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp được đông đảo Nhân dân hưởng ứng. Trong năm, tổ dân phố tổ chức 76 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 10.000 lượt người tham gia; vận động xã hội hóa xây dựng khu vui chơi, sửa chữa sân bóng, nhà văn hóa, làm đường bê tông nội đồng và hệ thống thoát nước với số tiền hàng trăm triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, Quỹ Vì người nghèo vận động được 22,5 triệu đồng; phối hợp với Ủy ban MTTQ phường hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở và công trình thiết yếu cho 2 hộ nghèo với kinh phí 70 triệu đồng cùng hơn 70 ngày công giúp đỡ các gia đình.

Đồng chí Lê Xuân Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tổ dân phố Ninh Hồng.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao: Thu nhập bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,12%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; quỹ khuyến học của tổ dân phố và các dòng họ đạt trên 1 tỷ đồng. An ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Xuân Lợi thông tin nhanh kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của thành phố trong thời gian qua; ghi nhận đạt được kết quả đó có đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Vân Hà cũng như tổ dân phố Ninh Hồng.

Đồng chí Lê Xuân Lợi và các đại biểu trò chuyện với các cụ cao niên tổ dân phố Ninh Hồng.

Đồng chí Lê Xuân Lợi đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Vân Hà, tổ dân phố Ninh Hồng tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế và xây dựng tổ dân phố văn minh. Vận động Nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp giúp nhau giảm nghèo bền vững, huy động nguồn lực hợp pháp, phù hợp để chỉnh trang công trình dân sinh, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo; chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hạnh phúc.

Đồng chí Lê Xuân Lợi trao quà cho các hộ nghèo tổ dân phố Ninh Hồng.

Tăng cường giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng, chủ động hòa giải mâu thuẫn từ cơ sở, không để hình thành vụ việc phức tạp; phát huy vai trò các tổ tự quản, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự.

Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thực sự là trung tâm tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, kịp thời phản ánh kiến nghị của người dân; phát hiện nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến. Phường Vân Hà tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Tại Ngày hội, đồng chí Lê Xuân Lợi cùng các đại biểu đã trao tặng hoa và quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho tổ dân phố; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tổ dân phố Ninh Hồng; Bằng khen của Ủy ban MTTQ thành phố cho Ban công tác Mặt trận tổ dân phố; trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo của địa phương; UBND phường Vân Hà tặng danh hiệu văn hóa, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu của tổ dân phố Ninh Hồng.