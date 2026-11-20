Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo một số ngành của thành phố; phường Từ Sơn cùng các thế hệ thầy cô giáo, học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ.

Đồng chí Lê Xuân Lợi và các đại biểu tặng hoa, quà chúc mừng Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ.

Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ, tiền thân là Trường Tiểu học Kiêm bị Đình Bảng được xây dựng vào năm 1929; trải qua nhiều giai đoạn xây dựng, phát triển và nhiều lần đổi tên, đến năm 1994 trường chính thức mang tên danh nhân Lý Thái Tổ. Gần một thế kỷ xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường luôn nỗ lực thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần khẳng định vị thế của nhà trường trong ngành Giáo dục.

Năm học 2025–2026, thầy và trò nhà trường đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn trường có 11 sáng kiến được nhân rộng cấp ngành, trong đó 1 sáng kiến được nhân rộng cấp tỉnh; 22 cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 3 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, nay là thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Lê Xuân Lợi phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, học sinh nhà trường giành 73 giải, trong đó có các giải Nhất môn Tiếng Anh và Lịch sử. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 6 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên, tỷ lệ đỗ đại học nguyện vọng 1 đạt 96,21%. Đặc biệt, em Chu Khánh Long, học sinh lớp 12A1, xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Ngoại thương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Lợi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, đóng góp của các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh Trường Trung học phổ thông Lý Thái Tổ. Đề nghị nhà trường tiếp tục kiên trì mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, lấy sự tiến bộ và phát triển của từng học sinh làm trung tâm. Đổi mới quản trị nhà trường, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực; khuyến khích tự học, học qua trải nghiệm, nghiên cứu và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Đồng chí Lê Xuân Lợi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho giáo viên có thành tích xuất sắc.

Mỗi cán bộ, giáo viên cần không ngừng tự học, tự bồi dưỡng, làm chủ chuyên môn, chủ động đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ phù hợp; giữ gìn phẩm chất, danh dự, đạo đức nghề nghiệp, thực sự là tấm gương cho học sinh noi theo. Nhà trường cần tạo môi trường để giáo viên được chia sẻ, hợp tác, phát huy sáng kiến và được ghi nhận xứng đáng. Chủ động thích ứng với yêu cầu giáo dục trong thời đại số. Tăng cường giáo dục STEM, năng lực số, ngoại ngữ, tư duy dữ liệu và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có trách nhiệm.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, kỷ cương, dân chủ và giàu tính nhân văn. Công tác hướng nghiệp cần được thực hiện thực chất, giúp học sinh hiểu mình, hiểu nghề, hiểu nhu cầu phát triển của thành phố và đất nước để lựa chọn con đường học tập, lập thân, lập nghiệp phù hợp; khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và ý thức đóng góp cho quê hương. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hợp pháp để cải thiện điều kiện dạy và học.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng thầy, cô giáo của nhà trường.

Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống gần một thế kỷ, trường tiếp tục vươn lên khẳng định vị thế là một cơ sở giáo dục có uy tín, chất lượng cao của thành phố Bắc Ninh và cả nước.

Nhân dịp này, nhà trường có 1 giáo viên có thành tích tiêu biểu được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố; 22 giáo viên nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng.