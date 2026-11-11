Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án thuỷ lợi, nông nghiệp

Chiều 11/11, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 cùng một số sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị thi công. Mục đích nhằm đánh giá kết quả chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án do Ban làm chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 đang quản lý 18 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi. Trong đó: 4 dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán, 5 dự án hết thời gian thực hiện, đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao đưa vào sử dụng, 7 dự án đang triển khai thực hiện, 2 dự án dự kiến khởi công mới.

Ngoài ra, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 đang thực hiện tư vấn quản lý 3 dự án gồm: Xây dựng khẩn cấp trạm bơm Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm); xây dựng khẩn cấp trạm bơm Đức Mại (xã Mỹ Thái); cải tạo, nâng cấp trạm bơm Hữu Chấp.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 báo cáo tiến độ triển khai các dự án.

Năm 2026, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 được phân bổ tổng nguồn vốn hơn 6 nghìn tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đến hết 9/11/2026 là hơn 5 nghìn tỷ đồng, đạt 81,20% kế hoạch.

Tuy nhiên, tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án chậm, phải điều chỉnh, bổ sung, chưa bám sát chủ trương đầu tư, đưa ra giải pháp thiết kế chưa phù hợp. Công tác quản lý, giám sát một số dự án, gói thầu còn vướng mắc tại hiện trường. Công tác giải phóng mặt bằng khó khăn dẫn đến thời gian thực hiện dự án chậm.

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 tập trung: Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; chủ động rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các nhiệm vụ theo quy định; hạn chế tối đa tình trạng chậm tiến độ triển khai dự án. Rà soát toàn bộ danh mục dự án để hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm có khối lượng để nghiệm thu, thanh toán.

Xây dựng lộ trình, cam kết tiến độ giải ngân cụ thể. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn cung nguyên vật liệu; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn. Đẩy nhanh công tác nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2 làm rõ hơn các khó khăn trong quá trình triển khai các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Ý kiến trao đổi, thảo luận của các sở, ngành, địa phương tập trung làm rõ hơn những khó khăn, đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Xuân Lợi biểu dương những kết quả trong chỉ đạo, điều hành, chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án của Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2. Đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng; thường xuyên bám sát hiện trường, nắm chắc tình hình thực hiện, đôn đốc tiến độ các dự án; đẩy nhanh nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng, hoàn thiện hồ sơ quyết toán, giải ngân vốn đạt kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo phường Đào Viên thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp đẩy nhanh triển khai các dự án trên địa bàn phường.

Đối với các dự án chuyển tiếp, chỉ đạo đơn vị thi công lên kế hoạch chi tiết thực hiện, khi điều kiện cho phép tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình theo kế hoạch. Các dự án khởi công xây mới khi thực hiện cần lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm phù hợp để triển khai thi công hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Đối với các dự án đã có quyết định đầu tư, tuyển chọn đơn vị tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, lựa chọn nhà thầu xây lắp, triển khai thi công. Những dự án chưa được phê duyệt, cần đôn đốc đơn vị tư vấn lập dự án hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở, xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương tập trung cao tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị thi công các dự án. Yêu cầu các nhà thầu tập trung cao nhất nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công; bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình, góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và sản xuất nông nghiệp của thành phố.