Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam (bên trái) tặng quà cho đại diện Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Thông tin tình hình hoạt động, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng cho biết, đơn vị là doanh nghiệp FDI thuộc Tập đoàn SCG Thái Lan, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xi măng mang thương hiệu Sông Gianh.

Trong quá trình hoạt động tại Đà Nẵng, công ty luôn nỗ lực duy trì sản xuất ổn định, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, chăm lo bảo vệ đời sống cho hơn 100 người lao động; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, luôn đồng hành với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn trong các phong trào, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường.

Đại diện lãnh đạo công ty phát biểu tại buổi thăm. Ảnh: TRỌNG HUY

Đại diện công ty mong muốn thành phố tạo điều kiện tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm tháo gỡ khó khăn về đất đai, giá thuê đất và hạ tầng khu công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững…

Chúc mừng kết quả công ty đạt được trong sản xuất, kinh doanh thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam mong muốn công ty tiếp tục phát huy thế mạnh, nỗ lực khắc phục những hạn chế, khó khăn để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường đổi mới công nghệ, trang thiết bị, bảo vệ môi trường, đem lại thành quả tích cực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; chăm lo công tác an sinh xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương quan tâm, tiếp thu và có đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn của công ty; tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.